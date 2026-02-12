Los cambios radicales que ha presenta Audi en el test en Bahréin

Las formas revisadas del Audi llamaron la atención ayer, con unos pontones totalmente rediseñados con respecto a lo que se había visto en Barcelona. Un cambio radical que ha llevado, por ejemplo, a la modificación de las rejillas de refrigeración, que ahora son verticales, pero también a las dimensiones de la parte inicial de los pontones, ahora muy estrechos para luego ensancharse, hasta el punto de dejar al descubierto una parte del cono lateral.

Sin embargo, cuando se interviene en un área tan delicada, es normal que surjan más modificaciones en el coche, y el R26 no es una excepción. Además de los pontones rediseñados, los ingenieros de Hinwil también han intervenido de forma decisiva en el alerón delantero, que ahora presenta diferencias bastante marcadas con respecto a la especificación anterior.

De hecho, se ha revisado la forma del plano principal: ahora es mucho más plano que las formas observadas hace unos días en Barcelona, donde el perfil era mucho más "cuchara", con curvaturas mucho más pronunciadas en la zona exterior. También se han modificado los alerones y, aunque el objetivo principal parece ser reorientar los flujos hacia la parte trasera, la intervención también podría estar relacionada con las características del trazado.

Comparación con el alerón de Audi Foto de: AG Photo

Mientras que en Barcelona solo había dos zonas DRS, aquí en Baréin hay hasta cuatro: un factor que permite a algunos equipos adoptar configuraciones más cargadas, con el fin de obtener un mayor apoyo en las curvas más rápidas. En este contexto, la geometría de los alerones se ha revisado por completo: la zona interior ahora trabaja con una carga más elevada, mientras que en España se había reducido para contener la resistencia aerodinámica.

La revisión del plano principal y de los alerones también ha supuesto un cambio en la altura entre el morro y los tres elementos. Si antes el espacio disponible para que circulase el aire era bastante amplio, la nueva configuración del plano principal ha supuesto un notable adelgazamiento de esa zona. Una decisión que también ha obligado a Audi a reposicionar el actuador del alerón móvil.

En la versión vista en Barcelona, el actuador estaba integrado bajo el morro, pero con la reducción del espacio disponible, los técnicos tuvieron que optar por una solución similar a la adoptada por Racing Bulls. Así aparecieron dos actuadores bastante llamativos situados en el plano principal, que se conectan a los alerones permitiendo su rotación en recta. Un cambio de formas que, junto con el visto en los laterales, ya ha aportado varias novedades importantes al R26.

Audi R26: obsérvese el espacio reducido con los alerones y la nueva posición del actuador del ala activa. Foto de: AG Photo