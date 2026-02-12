Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Noticias
Fórmula 1 Test de pretemporada en Bahrein

Los cambios radicales que ha presenta Audi en el test en Bahréin

El Audi ha acaparado la atención por sus pontones, totalmente diferentes a los que se vieron en Barcelona. Sin embargo, no es la única novedad que se ha visto en el R26: también se ha rediseñado el alerón delantero en la zona del plano principal y los flaps.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Las formas revisadas del Audi llamaron la atención ayer, con unos pontones totalmente rediseñados con respecto a lo que se había visto en Barcelona. Un cambio radical que ha llevado, por ejemplo, a la modificación de las rejillas de refrigeración, que ahora son verticales, pero también a las dimensiones de la parte inicial de los pontones, ahora muy estrechos para luego ensancharse, hasta el punto de dejar al descubierto una parte del cono lateral.

Sin embargo, cuando se interviene en un área tan delicada, es normal que surjan más modificaciones en el coche, y el R26 no es una excepción. Además de los pontones rediseñados, los ingenieros de Hinwil también han intervenido de forma decisiva en el alerón delantero, que ahora presenta diferencias bastante marcadas con respecto a la especificación anterior.

De hecho, se ha revisado la forma del plano principal: ahora es mucho más plano que las formas observadas hace unos días en Barcelona, donde el perfil era mucho más "cuchara", con curvaturas mucho más pronunciadas en la zona exterior. También se han modificado los alerones y, aunque el objetivo principal parece ser reorientar los flujos hacia la parte trasera, la intervención también podría estar relacionada con las características del trazado.

Confronto ala Audi

Comparación con el alerón de Audi

Foto de: AG Photo

Mientras que en Barcelona solo había dos zonas DRS, aquí en Baréin hay hasta cuatro: un factor que permite a algunos equipos adoptar configuraciones más cargadas, con el fin de obtener un mayor apoyo en las curvas más rápidas. En este contexto, la geometría de los alerones se ha revisado por completo: la zona interior ahora trabaja con una carga más elevada, mientras que en España se había reducido para contener la resistencia aerodinámica. 

La revisión del plano principal y de los alerones también ha supuesto un cambio en la altura entre el morro y los tres elementos. Si antes el espacio disponible para que circulase el aire era bastante amplio, la nueva configuración del plano principal ha supuesto un notable adelgazamiento de esa zona. Una decisión que también ha obligado a Audi a reposicionar el actuador del alerón móvil.

En la versión vista en Barcelona, el actuador estaba integrado bajo el morro, pero con la reducción del espacio disponible, los técnicos tuvieron que optar por una solución similar a la adoptada por Racing Bulls. Así aparecieron dos actuadores bastante llamativos situados en el plano principal, que se conectan a los alerones permitiendo su rotación en recta. Un cambio de formas que, junto con el visto en los laterales, ya ha aportado varias novedades importantes al R26.

Audi R26: si noti lo spazio ridotto con i flap e la nuova posizione dell'attuatore dell'ala attiva

Audi R26: obsérvese el espacio reducido con los alerones y la nueva posición del actuador del ala activa.

Foto de: AG Photo

Lea también:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Cómo el temor del sobrepeso de los nuevos F1 2026 ha desaparecido
Artículo siguiente Alpine vuelve a tener problemas y provoca otra bandera roja en Bahréin

Comentarios destacados

Más de
Gianluca D'Alessandro

El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
El diseño extremo de Aston Martin lleva a aumentar la refrigeración para el motor Honda

Leclerc: "Sensaciones diferentes a Barcelona, ​​pero los datos son alentadores"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc: "Sensaciones diferentes a Barcelona, ​​pero los datos son alentadores"

Ferrari y su refinado difusor que estrenó en el primer día en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein - Primera semana
Ferrari y su refinado difusor que estrenó en el primer día en Bahréin
Más de
Audi

Audi F1 sorprende con un diseño radical de los sidepods en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Audi F1 sorprende con un diseño radical de los sidepods en Bahréin

Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Últimas noticias

Max Verstappen destroza la nueva F1 de 2026: "Es Fórmula E con esteroides"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Max Verstappen destroza la nueva F1 de 2026: "Es Fórmula E con esteroides"

Leclerc domina el jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin; Alpine sufre problemas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Leclerc domina el jueves de pruebas de la F1 2026 en Bahréin; Alpine sufre problemas

Stroll confiesa que Aston Martin está "a cuatro segundos" de los líderes en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Stroll confiesa que Aston Martin está "a cuatro segundos" de los líderes en la F1 2026

Alpine oficializa su salida del WEC y de las 24 Horas de Le Mans

WEC
WEC WEC
Alpine oficializa su salida del WEC y de las 24 Horas de Le Mans