El circuito Albert Park, sede del Gran Premio de Australia, rinde homenaje a Hannah Schmitz y Laura Müller , respectivamente estratega jefe de Oracle Red Bull Racing e ingeniera de carreras de Esteban Ocon - , dando su nombre a la curva 6 del trazado de Melbourne.

Es la primera vez que se rinde homenaje a dos mujeres de esta manera en un circuito de F1. Esta iniciativa, bautizada como "In Her Corner", es el resultado de una colaboración entre la Australian Grand Prix Corporation, organizadora de la prueba, y Engineers Australia, el organismo profesional que representa y certifica a los ingenieros en Australia.

Su objetivo es celebrar el lugar que ocupan las mujeres en el automovilismo, destacando a dos de las figuras femeninas más influyentes de la Fórmula 1 actual, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo , día del Gran Premio de Australia y del inicio de la temporada 2026.

Katherine Richards, ingeniera jefe de Engineers Australia, declaró : " "In Her Corner" celebra el talento, el liderazgo y la ambición de dos ingenieras que están redefiniendo lo que es posible, no solo en la F1, sino también en la ingeniería, la tecnología y el mundo de los negocios".

Laura Müller es la ingeniera de carreras de Esteban Ocon en el TGR Haas F1 Team. La alemana ya ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ocupar este puesto en la Fórmula 1.

"La iniciativa "In Her Corner" subraya la importancia del mensaje "si puedes verlo, puedes convertirte en ello" ", declaró Laura Müller. "Ser reconocida tan pronto en mi carrera en la F1 es un honor, y espero que esto anime a las niñas y a los jóvenes a seguir una carrera en STEM [acrónimo de "Science, Technology, Engineering, and Mathematics" en inglés, nota del editor]".

Hannah Schmitz es la estratega jefe del equipo Red Bull Racing de la . La británica ya ha destacado en numerosas ocasiones y está considerada como uno de los pilares del éxito de la escudería austriaca, elogiada por su audacia estratégica en la pista.

"Siempre he tenido curiosidad por entender cómo funcionan las cosas y siempre me han encantado los coches. Para mí, representar al equipo en el podio ha sido un honor absoluto", confesó, presente en el podio del Gran Premio de Qatar 2025, ganado por Max Verstappen.

La iniciativa "In Her Corner" también destacará a otras mujeres influyentes del automovilismo a lo largo del fin de semana del Gran Premio de Australia, como la antigua estratega de Sauber Ruth Buscombe, ahora consultora en F1TV, Jessica Hawkins, embajadora del equipoAston Martin F1 y última mujer en subirse a un F1, así como las dos jóvenes pilotos australianas de la F1 Academy de este año, Aiva Anagnostiadis y Joanne Ciconte.