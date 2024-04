Qué esperar del GP de China de F1 tras la carrera sprint y la clasificación

En el Gran Premio de China se ha estrenado la reorganización del formato de fin de semana sprint de la Fórmula 1, ya que la carrera corta -ganada por Max Verstappen- se ha trasladado a la mañana del sábado, hora local.

La disposición del año pasado de configurar la parrilla el viernes para el gran premio había dejado el sábado destinado a la clasificación y carrera sprint en detrimento de los equipos, ya que los coches quedaban en condición de parque cerrado para el resto del fin de semana. Con unos entrenamientos mínimos, cualquier error de puesta a punto no podía rectificarse a menos que los equipos quisieran arriesgarse a salir desde el pitlane, lo que perjudicaba aún más el fin de semana.

Ahora que la clasificación para el gran premio se ha trasladado a su horario habitual del sábado por la tarde, la reapertura del parque cerrado después del sprint ofreció una pizca de retribución para aquellos que habían tenido problemas, proporcionando tres horas de tiempo de retoques para trabajar en los monoplazas.

Naturalmente, algunos equipos se arriesgaron más con su trabajo, y algunos de esos riesgos no valieron la pena, mientras que otros ofrecieron recompensas abundantes en términos de posición en la parrilla.

Gracias a la carrera sprint, podemos hacernos una idea de cómo se comportaron los equipos con sus reglajes iniciales, y la clasificación también ha ofrecido una visión de lo que se cambió antes del gran premio. Echemos un vistazo a cómo esto podría cambiar las cosas en nuestro pronóstico de carrera.

Verstappen debería tenerlo aún más fácil en la carrera

El margen final entre Verstappen y Lewis Hamilton en la carrera sprint del sábado se situó en 13 segundos, considerable teniendo en cuenta que el piloto de Red Bull no se puso en cabeza hasta el final de la novena vuelta de 19. Aunque la salida de pista de Lando Norris en la primera curva, después de que Hamilton lo llevara hacia allí, le dio una posición a Verstappen, el neerlandés se pasó las primeras vueltas luchando con la configuración de su unidad híbrida mientras penaba con la regeneración de energía. Quejándose de una batería "plana", el ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase le dijo a Verstappen que cambiara al "Modo 8", que pareció aliviar sus problemas.

A partir de ahí, Verstappen alcanzó y adelantó fácilmente a Fernando Alonso, y se enfrentó a poca resistencia por parte de Hamilton, ya que el británico cedió alrededor de un segundo con un bloqueo de sus neumáticos en la curva 14.

Una vez en cabeza, Verstappen se hizo con la victoria en la primera carrera al sprint de 2024. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ahora que Verstappen sale desde la pole y con esos problemas de batería solucionados, la carrera parece estar tener destino de pan comido para el campeón. Mantuvo un ritmo constante entre 1m40s alto y 1m41s bajo, más de un segundo por vuelta más rápido que Hamilton, que giró en 1m42s, con una puesta a punto que parecía aceptar comprometer la curva de apertura para un buen equilibrio general. Tanto Hamilton como Alonso parecían llevar un poco más de velocidad en la curva 1, pero las trazadas del GPS de Verstappen muestran que invierte esa ventaja en el cruce entre las curvas 2 y 3.

Parece que, al menos en carrera, Red Bull estuvo cediendo un poco de ritmo en las curvas más largas; Verstappen conseguía una excelente velocidad en línea recta y una buena tracción a la salida de las curvas, una vía en la que otros tenían problemas sobre la superficie de bajo agarre a pesar de la capa de betún que le habían puesto al circuito antes del evento.

Suponiendo que su puesta a punto no se haya modificado demasiado, Verstappen debería tenerlo más fácil si las 56 vueltas del domingo siguen siendo relativamente convencionales. No se espera que llueva pero, con el exceso de errores en las sesiones de clasificación, un coche de seguridad no sería algo improbable.

"Los coches que teníamos hoy delante son más rápidos a una vuelta este fin de semana. Curvas de media-alta velocidad y larga duración, que es donde el Ferrari siempre tiende a tener problemas" Carlos Sainz

Sergio Pérez admitió haber tenido una clasificación complicada, ya que estuvo a punto de quedar eliminado al final de la Q1, pero se recuperó en el segmento final cuando unos cambios en el alerón delantero lo ayudaron para conseguir una disputada primera fila de parrilla. Sus propias aspiraciones al sprint se vieron afectadas cuando se vio atrapado en una feroz lucha con Alonso y los Ferrari, pero luego aprovechó esa batalla para tomar la tercera posición del duelo Alonso-Carlos Sainz. Con la pista libre, sus tiempos por vuelta estuvieron a sólo 0,3-0,4s de Verstappen en la parte delantera. Es una muy buena apuesta para convertirse ser segundo el domingo, si esa forma se mantiene.

La última posición del podio está en juego

Se espera una feroz batalla de ingenio, agarre y estilo en el clamor por la posición final en el podio del Gran Premio de China. Antes del fin de semana, las expectativas estaban un poco confusas; se suponía que Ferrari tenía asegurado un puesto entre los tres primeros debido a las predicciones (muchas de ellas realizadas por este redactor, sólo para repartir responsabilidades entre los Nostradamuses de saldo) de que la naturaleza limitada de China y la amenaza del graining jugarían a favor del SF-24, como ya ocurrió en Melbourne.

Aunque el Cavallino Rampante se desenvolvió con soltura en las curvas más lentas, pareció faltarle galope en las zonas más rápidas, y nunca pareció del todo convincente en términos de agarre. Incluso en la sesión de clasificación, tanto Sainz como Charles Leclerc parecieron sentirse incómodos en las entradas en curva, lo que Sainz atribuyó a una debilidad de Ferrari en las curvas de mayor duración.

Se esperaba que Ferrari fuera el rival más cercano de Red Bull en China, pero hasta ahora no ha estado a la altura. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Los coches que teníamos hoy delante de todos modos son más rápidos a una vuelta este fin de semana. Curvas de media-alta velocidad y larga duración, que es donde el Ferrari siempre tiende a tener problemas, así que esperemos que mañana en ritmo de carrera estemos mejor", dijo Sainz.

"Aquí se parece más a Suzuka que a Australia. Al final es probablemente incluso peor que Suzuka, diría yo, a una vuelta. Y eso, combinado con una superficie extraña que no parece tener tanto agarre para nosotros este fin de semana, demuestra que a una vuelta no somos nada especial. Esperemos que en carrera tengamos esa vuelta de una o dos décimas que a veces vemos, y podamos alcanzar a esos coches mañana porque es una carrera larga".

Leclerc añadió que los cambios en su coche estaban enfocados a la carrera, lo que "comprometió aún más nuestra clasificación", pero aceptó el esfuerzo de escalar posiciones el domingo.

En cambio, el Aston Martin de Alonso y los dos McLaren actuaron como amortiguadores entre los Red Bull y los Ferrari tras la clasificación. Sainz tiene razón en que, sobre todo en la carrera sprint, Ferrari tenía ventaja en las tandas largas y los tres equipos están colocados en orden inverso. Pero están separados por un par de décimas.

Alonso admitió que espera perder posiciones en la carrera tras clasificarse tercero, a pesar de una serie de pequeños cambios en su AMR24 con los que Aston Martin espera extraer un poco más de bondad el domingo. Es difícil precisar con exactitud su déficit de ritmo en carrera durante el sprint, ya que en gran medida estuvo aguantando al grupo perseguidor de Sainz, Pérez y Leclerc, pero la tendencia a lo largo de 2024 ha sido que el Aston de este año es ligeramente más prolífico en la clasificación.

"No puedes cambiar el coche completamente porque estás en el ritmo del fin de semana", explicó Alonso, cuando se le preguntó qué podía conseguir Aston Martin en la reapertura del parque cerrado. "Pero aún puedes hacer algunos pequeños cambios de puesta a punto. Algunos de ellos son sólo por problemas de equilibrio, pero otros son sólo conjeturas que haces de cara a la carrera de mañana y tiras la moneda al aire".

McLaren también ha tenido una mejor clasificación de lo que esperaba, anticipando que la debilidad de las curvas largas obstaculizaría su progreso en Shanghái. En lugar de ello, ambos coches se sitúan en el cuartil superior de la parrilla del domingo, ya que tanto Norris como Oscar Piastri sacaron todo el partido a sus monoplazas; no fueron las alturas de la pole position que Norris había alcanzado en una clasificación al sprint afectada por la lluvia, pero aún así fue un resultado que sorprendió al equipo.

McLaren no ha luchado tanto como se esperaba en China, pero ¿puede producir un resultado después de una carrera al sprint complicada? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris estaba preocupado por su ritmo de carrera en el sprint, sin embargo, lo etiquetó como "bastante chocante" después de que se fuera ancho en la curva 1. El GPS muestra que su ritmo entre la vuelta 6 y la 14 estuvo efectivamente a la par con el de Hamilton, lo que sugiere que al menos habría estado en la lucha por el podio si hubiera aguantado en la primera curva. Pero Hamilton fue más rápido fuera de ese rango; en las vueltas dos a cinco, el tiempo medio por vuelta de Hamilton fue de 1m40.696s, comparado con el 1m41.317s de Norris. En las vueltas 15-19, la mayor regularidad de Hamilton lo llevó a una media de 1m42.603s, mientras que Norris estaba en 1m43.340s. Aunque Norris pareció sufrir una mayor caída de los neumáticos hacia el final, no tuvo la ventaja del aire libre mientras que Hamilton sí la tuvo, y el incidente inicial puede explicar parte del déficit de Norris en las primeras vueltas.

Si McLaren es capaz de encontrar un ritmo más fuerte que el que consiguió en la carrera sprint, Ferrari podría tener una lucha en sus manos. Alonso, aunque Aston Martin sea más débil que sus competidores previstos, les dará guerra pase lo que pase.

Los experimentos de Mercedes tienen un costo

A pesar de que Hamilton tenía pocas esperanzas de mantener a Verstappen en sus espejos durante la carrera sprint, demostró un enfoque astuto a la carrera de 19 vueltas y se aseguró de mantenerse bien alejado de la floreciente escaramuza por el tercer puesto. Pero sugirió que una amplia variedad de cambios en su coche, citando el compromiso de Mercedes con su fase experimental, fue en parte culpable de su posterior eliminación en la Q1. En última instancia, el bloqueo de la curva 14 fue obra suya, aparentemente atrapado por el viento de cola en la recta.

"Los pilotos optaron por ir en direcciones muy diferentes para apoyar nuestro proceso de aprendizaje, pero está claro que no funcionó para nosotros hoy a una sola vuelta" Toto Wolff.

"Hicimos cambios masivos de cara a la clasificación", dijo. "Sólo queríamos experimentar. Así que George (Russell) decidió ir de una manera, muy diferente a lo que teníamos porque antes trabajábamos más o menos con lo mismo".

La valoración de Russell fue ligeramente diferente, afirmando que había "una pequeña diferencia, pero direccionalmente muy similar entre los dos", aunque concedió que el equipo había hecho en general cambios de gran alcance desde el sprint en un intento de evocar una mejora en el rendimiento a baja velocidad. En cualquier caso, esos cambios no parecieron funcionar; Russell sólo pudo ser octavo en la clasificación, a más de una décima de los Ferrari, ya que la parte trasera del Mercedes no parecía conectar especialmente bien con la delantera.

Resolvamos el debate sobre los pilotos: el director del equipo, Toto Wolff, declaró que "los pilotos eligieron ir en direcciones bastante diferentes para apoyar nuestro proceso de aprendizaje, pero está claro que hoy no nos funcionó a una sola vuelta."

Hamilton lo tiene todo para volver a salir 18º en el gran premio Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Una batalla congestionada por los últimos puntos

De los cinco equipos que ocupan la mitad trasera de la parrilla, tanto Haas como Sauber estuvieron representados en la Q3, ya que Nico Hulkenberg y Valtteri Bottas se metieron entre los diez primeros. Haas hizo múltiples cambios en el coche de Hulkenberg después del sprint, ya que el alemán "se cayó como manzanas calientes" y terminó en una humilde 19º posición, por lo que se renuevan sus esperanzas de que pueda lograr un valioso final en los puntos si puede conservar su posición entre los diez primeros.

Bottas también lo hizo bien mientras Sauber sigue buscando su primer punto del año, pero tendrá una dura competencia por detrás en el gran premio; Lance Stroll se sitúa detrás de él en la parrilla, mientras que el 12º clasificado, Daniel Ricciardo, parece más cómodo en su RB gracias a un cambio de chasis antes del fin de semana de China.

Y luego está Esteban Ocon, otro piloto que buscó una gran cantidad de cambios de puesta a punto después de las sesiones sprint. A Ocon se le concedió el único paquete de mejoras disponible que Alpine trajo a Shanghái, que Pierre Gasly recibirá en Miami, y el nuevo suelo y chasis más ligero tendrá su primer entrenamiento en la carrera ahora que se ha ajustado en las sesiones sprint.

Los problemas de Williams sugieren que tendrá que seguir esperando para despegar, ya que 14º fue lo máximo que Alex Albon pudo conseguir de forma realista: la escudería de Grove priorizó su puesta a punto para sacar más partido de las curvas de menor velocidad, lo que le costó rendimiento en las curvas de radio más largo.