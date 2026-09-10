El GP de España de F1 introduce su propia moneda: cómo funcionan las MAD-Coins

La visita inaugural de la Fórmula 1 a Madrid para el Gran Premio de España contará con un nuevo sistema de pago para los aficionados que asistan al fin de semana de carreras: los MAD-Coins.

La decimocuarta prueba de la temporada 2026, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, supondrá el debut de la F1 en el nuevo circuito de Madrid. Los organizadores han implementado un sistema de pago sin efectivo (cashless), lo que significa que no se aceptará dinero en efectivo, tarjetas de débito ni monederos digitales convencionales en los puntos de venta de comida, bebida o mercancía del recinto.

En su lugar, los espectadores deberán canjear su dinero por MAD-Coins.

¿Cuánto vale un MAD-Coin?

Un MAD-Coin equivale a 1 € y puede utilizarse mediante una pulsera inteligente. En el momento de redactar esta información, hay tres paquetes disponibles.

El paquete básico (Basic Pack) cuesta 50 € por 50 MAD-Coins; el paquete Pit Stop cuesta 100 € por 100 MAD-Coins; y el paquete Full Throttle cuesta 150 € por 160 MAD-Coins (150 € por 150 MAD-Coins más 10 MAD-Coins de regalo).

No se aplican gastos de gestión por la compra de los paquetes de MAD-Coins a través de internet.

¿Dónde puedo conseguir MAD-Coins para el Gran Premio de España?

Las MAD-Coins se pueden comprar en el evento o antes de asistir a través del sitio web oficial de Madring. Los aficionados recibirán un código QR por cada compra de MAD-Coins, el cual podrán vincular a su pulsera inteligente en los puntos habilitados dentro del recinto.

¿Cómo funcionará el sistema de MAD-Coins en el Gran Premio de España de 2026?

La pulsera inteligente permitirá a los asistentes comprar bebidas, comida, artículos de merchandising y otras experiencias durante el evento sin necesidad de efectivo ni tarjeta. Cualquier saldo no utilizado se reembolsará tras la carrera sin comisiones, a excepción de las MAD-Coins gratuitas obtenidas mediante promociones.

¿Cuándo se celebra el Gran Premio de España de 2026?

El Gran Premio de España de 2026 se celebrará en el nuevo circuito de Madring del 11 al 13 de septiembre.