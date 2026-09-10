Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de España

Verstappen bromea sobre la llegada de Robin Raikkonen a Red Bull: "Quizá me haga a un lado"

Max Verstappen ha bromeado diciendo que quizá eventualmente tenga que dejar libre su asiento en Red Bull para el nuevo fichaje junior Robin Raikkonen

Lydia Mee Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

El tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha bromeado diciendo que, con el tiempo, tal vez tenga que ceder su asiento en Red Bull para dejar paso a la nueva incorporación del programa de jóvenes pilotos del equipo: Robin Raikkonen.

Esta semana se anunció que el hijo de 11 años de Kimi Raikkonen —campeón de F1 en 2007— se ha unido oficialmente al Red Bull Junior Team. El joven piloto finlandés se está abriendo camino actualmente en el mundo del karting europeo.

En declaraciones a Motorsport.com y otros medios antes del Gran Premio de España que se celebrará este fin de semana en Madrid, Verstappen confirmó que ya había hablado con la familia Raikkonen para felicitarlos por el acuerdo, ya que estaba al tanto del mismo en privado antes de que se hiciera público.

"Sí, coincidí con ellos antes de la carrera del domingo [el Gran Premio de Italia]. Estaban en la zona superior, así que charlé brevemente con Kimi y con Robin", explicó Verstappen. "Fue agradable. Charlé un poco con ellos y ya sabía que lo habían fichado. Es algo positivo".

Robin Raikkonen

Robin Raikkonen

Photo by: Red Bull Content Pool

El programa de jóvenes pilotos de Red Bull cuenta con una larga trayectoria llevando pilotos de éxito a la F1. La lista de graduados de este programa incluye a Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Pierre Gasly y Liam Lawson.

Cuando se le comentó que probablemente ya no estaría compitiendo en la F1 para cuando Robin estuviera listo para optar a un asiento, el piloto neerlandés bromeó: "Sí, quién sabe. Puede que sí o puede que no. Supongo que, con el tiempo, también necesitarán un asiento para él en el equipo. Así que, bueno, tal vez me haga a un lado".

Verstappen firmó una ampliación de contrato a finales de agosto que le mantendrá en la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2030, zanjando así los rumores sobre una posible retirada o un traspaso a Mercedes o McLaren.

Más de la F1 :

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

El trofeo del GP de España divide a los aficionados, pero una comparación surge constantemente

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
El trofeo del GP de España divide a los aficionados, pero una comparación surge constantemente

"Lo mejor" que hizo el padre de Antonelli fue no dejar que fichara por Ferrari, según Karun Chandhok

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
"Lo mejor" que hizo el padre de Antonelli fue no dejar que fichara por Ferrari, según Karun Chandhok

George Russell "debería sentirse agraviado" tras la decisión estratégica de Mercedes en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
George Russell "debería sentirse agraviado" tras la decisión estratégica de Mercedes en Monza
Más de
Max Verstappen

Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"

El contundente veredicto de Verstappen: la F1 2026 no solo es antinatural, es demasiado fácil

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El contundente veredicto de Verstappen: la F1 2026 no solo es antinatural, es demasiado fácil

Verstappen no teme enderezar el rumbo de Red Bull: "Es fácil correr detrás del F1 más rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen no teme enderezar el rumbo de Red Bull: "Es fácil correr detrás del F1 más rápido"
Más de
Red Bull Racing

Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Red Bull firma al hijo de Kimi Raikkonen como piloto junior

VIDEO: ¡Red Bull hizo rodar un F1 sobre los rieles del metro de Madrid!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
VIDEO: ¡Red Bull hizo rodar un F1 sobre los rieles del metro de Madrid!

Hadjar, ausente en Red Bull por tercer Gran Premio consecutivo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Hadjar, ausente en Red Bull por tercer Gran Premio consecutivo

Últimas noticias

Verstappen bromea sobre la llegada de Robin Raikkonen a Red Bull: "Quizá me haga a un lado"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Verstappen bromea sobre la llegada de Robin Raikkonen a Red Bull: "Quizá me haga a un lado"

Rossi prueba el IndyCar IR-28 de próxima generación en Indianapolis

IndyCar
Indy IndyCar
Rossi prueba el IndyCar IR-28 de próxima generación en Indianapolis

Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Hamilton aclaró "todo" con Leclerc después de Monza y niega pedir trato favorable

Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Carlos Sainz se mete en el choque de Leclerc y Hamilton en Monza: "siempre es lo mismo"