El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, dio vuelta a la página tras el accidentado Gran Premio de Italia y centró su atención en el debut del circuito de Madring para el Gran Premio de España.

Con la perspectiva que otorga la experiencia, el piloto británico abordó abiertamente las tensiones internas vividas en Ferrari, la madurez de su compañero Charles Leclerc y el plan de trabajo a largo plazo que encabeza junto a Frédéric Vasseur para devolver a la escudería a la lucha por las victorias.

Reunión a puerta cerrada y la madurez de Leclerc

Luego del incidente en la segunda curva de Monza que lo dejó fuera de la pista, Hamilton confirmó que mantuvo conversaciones directas tanto con la cúpula del equipo como con el propio piloto monegasco, destacando la honestidad con la que se gestionó el conflicto en Maranello.

"Fue realmente positivo, hablé con Fred el lunes y tuvimos una discusión clara y franca. Es ingenuo pensar que no habrá otros momentos de tensión entre compañeros de equipo, basta con mirar la historia de este deporte, ya ha sucedido, así que no es un gran problema. Llegamos a un punto en que la comunicación interna es realmente excelente, tanto conmigo como con Charles".

Respecto a la autocrítica asumida por Leclerc, quien admitió públicamente haber ido demasiado lejos en la maniobra, el británico valoró el gesto y la transparencia entre ambos corredores:

"Lo positivo fue que no hubo vacilación en confrontarnos. Nos sentamos cara a cara, solo él y yo, y hablamos de ello. Ambos fuimos abiertos y honestos, y resolvimos el asunto. Creo que esto demuestra su madurez. Es una relación que hemos construido con el tiempo; ambos queremos ganar y ambos queremos hacerlo bien para el equipo".

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Estrategia colectiva y el proceso de reestructuración

En relación con las órdenes de equipo y la gestión de carrera, el británico matizó sus declaraciones previas sobre las reglas de enjuiciamiento, enfocando el debate en la optimización de los resultados de Ferrari frente al dominio de Mercedes-Benz.

"No se trata exactamente de pedir que se concentren en mí. Se trata más bien de asegurarnos de trabajar de la mejor manera para obtener el resultado más provechoso para el equipo. En lugar de luchar entre nosotros y terminar cuartos y quintos, tal vez podríamos colaborar y subir más a menudo al podio, conquistando más puntos".

Asimismo, Hamilton subrayó que la reorganización en las salas de comunicación y los procedimientos internos de la escudería italiana no se resolverán de forma inmediata, sino mediante un proyecto sostenido en el tiempo.

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"Pienso que es un proceso a largo plazo. No es algo que podamos cambiar de un día para otro. Hay muchísimos elementos en juego, mucha gente involucrada y una cultura consolidada desde hace mucho tiempo. Mover piezas tan grandes no es fácil. Así que procedemos un paso a la vez".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Las sensaciones de Hamilton ante el reto de Madring

De cara al fin de semana en la capital española, el piloto probó las características del nuevo trazado durante una jornada de filmación comercial con la SF-26, encontrando similitudes técnicas con otros escenarios de alta velocidad del calendario.

"Honestamente creo que los chicos hacen un excelente trabajo con las simulaciones. De todas las pistas nuevas en las que he estado, esta es la más similar a Arabia Saudita. Creo que tendremos un buen inicio".

A pesar de que la distancia matemática en el campeonato respecto a la punta es amplia, Hamilton concluyó reafirmando el compromiso del equipo en el desarrollo de mejoras en la unidad de potencia para cerrar la brecha en las fechas restantes de la temporada 2026.

Lewis Hamilton, Ferrari, nel filming day al Madring Foto di: Madring