Fórmula 1 Las Vegas GP

Los resultados completos de las prácticas del jueves del GP de Las Vegas de F1 2026

Estos son los resultados completos del primer día de actividad en el Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde se disputa el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.

Federico Faturos

Publicado: 20 nov 2026, 5:40

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Manuel Eletto

La lluvia condicionó la primera jornada de actividad del Gran Premio de Las Vegas 2026 de Fórmula 1. La primera práctica terminó sin tiempos registrados, mientras que la segunda permitió a los pilotos completar vueltas sobre una pista mojada que fue mejorando progresivamente.

George Russell encabezó la FP2 con una vuelta de 1m47s272 conseguida sobre la bandera a cuadros. Pierre Gasly cerró el día con un destacado segundo puesto para Alpine, a solo 71 milésimas del Mercedes, mientras que Charles Leclerc completó los tres primeros después de haber liderado buena parte de la sesión.

Isack Hadjar terminó cuarto, seguido de Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Lando Norris. Los pilotos comenzaron con neumáticos de lluvia extrema y luego pasaron a los intermedios, que utilizaron hasta el final. Una bandera roja por suciedad sobre la pista interrumpió brevemente la actividad antes de los últimos intentos de vuelta rápida.

Franco Colapinto finalizó noveno con su Alpine tras marcar un mejor tiempo de 1m49s229 en los minutos finales. El argentino quedó detrás de Kimi Antonelli y delante de Fernando Alonso, completando una segunda práctica con los dos autos de la escudería de Enstone dentro del top 10.

Sergio Pérez terminó 14° con su Cadillac, después de haberse colocado momentáneamente entre los diez primeros durante la FP2. Max Verstappen fue 13° y resultó el piloto que menos giró en esa sesión, con apenas ocho vueltas completadas.

La crónica de la 2° práctica en Las Vegas:

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - 2° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 23

1'47.272

I 208.102 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.071

1'47.343

0.071 I 207.965 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 28

+0.333

1'47.605

0.262 I 207.458 4

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 20

+1.135

1'48.407

0.802 I 205.923 5

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.181

1'48.453

0.046 I 205.836 6

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 26

+1.211

1'48.483

0.030 I 205.779 7

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 22

+1.565

1'48.837

0.354 I 205.110 8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 23

+1.771

1'49.043

0.206 I 204.722 9

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+1.957

1'49.229

0.186 I 204.374 10

F. Alonso Aston Martin Racing

14 Aston Martin Honda 21

+1.959

1'49.231

0.002 I 204.370 11

L. Stroll Aston Martin Racing

18 Aston Martin Honda 23

+2.510

1'49.782

0.551 I 203.344 12

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 23

+2.557

1'49.829

0.047 I 203.257 13

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 9

+2.869

1'50.141

0.312 I 202.682 14

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 17

+3.159

1'50.431

0.290 I 202.149 15

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 22

+3.427

1'50.699

0.268 I 201.660 16

L. Lawson RB

30 RB Red Bull 12

+3.737

1'51.009

0.310 I 201.097 17

A. Lindblad RB

41 RB Red Bull 13

+3.876

1'51.148

0.139 I 200.845 18

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 11

+4.299

1'51.571

0.423 I 200.084 19

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+4.535

1'51.807

0.236 I 199.661 20

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 15

+5.053

1'52.325

0.518 I 198.741 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 14

+5.522

1'52.794

0.469 I 197.914 22

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 20

+6.317

1'53.589

0.795 I 196.529 Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Las Vegas - 1° Práctica

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 1

2

R. Hirakawa Haas F1

50 Haas Ferrari 1

3

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 2

4

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 1

5

D. Beganovic Ferrari

38 Ferrari Ferrari 1

6

J. Crawford Aston Martin Racing

34 Aston Martin Honda 1

7

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 1

8

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 1

9

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 1

10

I. Hadjar Red Bull Racing

6 Red Bull Red Bull 1

11

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 1

12

M. Verstappen Red Bull Racing

3 Red Bull Red Bull 1

13

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 1

14

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 1

15

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 1

16

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 2

17

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 2

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