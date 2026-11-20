Fórmula 1 Las Vegas GP
Los resultados completos de las prácticas del jueves del GP de Las Vegas de F1 2026
Estos son los resultados completos del primer día de actividad en el Las Vegas Strip Circuit, el escenario donde se disputa el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
Federico Faturos
Publicado: 20 nov 2026, 5:40
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Manuel Eletto
La lluvia condicionó la primera jornada de actividad del Gran Premio de Las Vegas 2026 de Fórmula 1. La primera práctica terminó sin tiempos registrados, mientras que la segunda permitió a los pilotos completar vueltas sobre una pista mojada que fue mejorando progresivamente.
George Russell encabezó la FP2 con una vuelta de 1m47s272 conseguida sobre la bandera a cuadros. Pierre Gasly cerró el día con un destacado segundo puesto para Alpine, a solo 71 milésimas del Mercedes, mientras que Charles Leclerc completó los tres primeros después de haber liderado buena parte de la sesión.
Isack Hadjar terminó cuarto, seguido de Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Lando Norris. Los pilotos comenzaron con neumáticos de lluvia extrema y luego pasaron a los intermedios, que utilizaron hasta el final. Una bandera roja por suciedad sobre la pista interrumpió brevemente la actividad antes de los últimos intentos de vuelta rápida.
Franco Colapinto finalizó noveno con su Alpine tras marcar un mejor tiempo de 1m49s229 en los minutos finales. El argentino quedó detrás de Kimi Antonelli y delante de Fernando Alonso, completando una segunda práctica con los dos autos de la escudería de Enstone dentro del top 10.
Sergio Pérez terminó 14° con su Cadillac, después de haberse colocado momentáneamente entre los diez primeros durante la FP2. Max Verstappen fue 13° y resultó el piloto que menos giró en esa sesión, con apenas ocho vueltas completadas.
La crónica de la 2° práctica en Las Vegas:
Fórmula 1Russell lidera la FP2 de Las Vegas seguido de Gasly, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en 14°
Fórmula 1 - GP de Las Vegas - 2° Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 23
1'47.272
I 208.102 2
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 16
+0.071
1'47.343
0.071 I 207.965 3
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 28
+0.333
1'47.605
0.262 I 207.458 4
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 20
+1.135
1'48.407
0.802 I 205.923 5
O. Piastri McLaren
81 McLaren Mercedes 24
+1.181
1'48.453
0.046 I 205.836 6
L. Hamilton Ferrari
44 Ferrari Ferrari 26
+1.211
1'48.483
0.030 I 205.779 7
L. Norris McLaren
1 McLaren Mercedes 22
+1.565
1'48.837
0.354 I 205.110 8
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 23
+1.771
1'49.043
0.206 I 204.722 9
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 15
+1.957
1'49.229
0.186 I 204.374 10
F. Alonso Aston Martin Racing
14 Aston Martin Honda 21
+1.959
1'49.231
0.002 I 204.370 11
L. Stroll Aston Martin Racing
18 Aston Martin Honda 23
+2.510
1'49.782
0.551 I 203.344 12
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 23
+2.557
1'49.829
0.047 I 203.257 13
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 9
+2.869
1'50.141
0.312 I 202.682 14
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 17
+3.159
1'50.431
0.290 I 202.149 15
O. Bearman Haas F1
87 Haas Ferrari 22
+3.427
1'50.699
0.268 I 201.660 16
L. Lawson RB
30 RB Red Bull 12
+3.737
1'51.009
0.310 I 201.097 17
A. Lindblad RB
41 RB Red Bull 13
+3.876
1'51.148
0.139 I 200.845 18
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 11
+4.299
1'51.571
0.423 I 200.084 19
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 16
+4.535
1'51.807
0.236 I 199.661 20
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 15
+5.053
1'52.325
0.518 I 198.741 21
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 14
+5.522
1'52.794
0.469 I 197.914 22
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 20
+6.317
1'53.589
0.795 I 196.529 Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Las Vegas - 1° Práctica
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1
S. Pérez Cadillac
11 Cadillac Ferrari 1
2
R. Hirakawa Haas F1
50 Haas Ferrari 1
3
R. Cámara Haas F1
51 Haas Ferrari 2
4
V. Bottas Cadillac
77 Cadillac Ferrari 1
5
D. Beganovic Ferrari
38 Ferrari Ferrari 1
6
J. Crawford Aston Martin Racing
34 Aston Martin Honda 1
7
A. Albon Williams
23 Williams Mercedes 1
8
A. Antonelli Mercedes
12 Mercedes Mercedes 1
9
C. Sainz Williams
55 Williams Mercedes 1
10
I. Hadjar Red Bull Racing
6 Red Bull Red Bull 1
11
G. Bortoleto Audi
5 Audi Audi 1
12
M. Verstappen Red Bull Racing
3 Red Bull Red Bull 1
13
C. Leclerc Ferrari
16 Ferrari Ferrari 1
14
N. Hulkenberg Audi
27 Audi Audi 1
15
G. Russell Mercedes
63 Mercedes Mercedes 1
16
P. Gasly Alpine
10 Alpine Mercedes 2
17
F. Colapinto Alpine
43 Alpine Mercedes 2
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