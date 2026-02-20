Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026

El piloto de Fórmula 1 de Haas, Oliver Bearman, calificó la carrera sprint de China como "optimista" mientras los pilotos y equipos trabajan para adaptarse a la nueva reglamentación de 2026.

La segunda ronda de la temporada 2026 en China contará con la primera carrera sprint del año, lo que significa que los pilotos solo tendrán una sesión de práctica para prepararse.

Si bien los equipos pudieron participar en el shakedown de Barcelona del 26 al 30 de enero, además de los dos bloques de tres días de pruebas en Bahréin, el piloto británico explicó que tener una carrera sprint tan temprano en la temporada pone aún más importancia en estar listos cuando lleguen al inicio del campeonato en Australia.

"Exactamente. Creo que ese es el miedo de todos de cara al comienzo del año. Creo que un fin de semana sprint en la Ronda 2, en medio de un cambio reglamentario tan grande, es un poco optimista, pero veremos qué se nos ocurre", dijo Bearman a los medios en Bahréin cuando Motorsport.com le preguntó cuánto más complicado será un fin de semana con carrera sprint.

"Aún más importante asegurarnos de que estemos listos desde Australia al principio, para poder poner en práctica esos aprendizajes, y sin duda el simulador será fundamental para asegurarnos de que estemos a la altura desde el inicio en China; de lo contrario, las diferencias van a ser enormes en la clasificación sprint".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, también afirmó que el fin de semana con carrera sprint será un "gran desafío".

"Oh, eso va a ser un gran desafío, hombre", dijo en Bahréin. "Sí, Shanghái, no estoy deseando que llegue, no puedo decir que esté deseando que llegue. Una hora de práctica, prepararse para la clasificación sprint, eso va a ser un gran desafío.

"Es lo mismo para todos, pero es paso a paso. Como dije, creo que tuvimos una preparación decente, aprendiendo cosas, y ahora tenemos que comprimir todo, refinar los procedimientos, la precisión de todo, para prepararnos para un fin de semana de carrera normal.

"Haremos un fin de semana de carrera normal en Melbourne, ojalá esté seco, y luego vamos a Shanghái, que es fin de semana sprint, así que la curva de aprendizaje será empinada, pero es igual para todos".

Información adicional por Jake Boxall-Legge.