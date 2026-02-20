Leclerc lidera la mañana del viernes de la F1 en Bahréin; Checo Pérez termina lejos

Ferrari terminó en lo más alto del clasificador en la sesión matutina del viernes en el Circuito Internacional de Bahréin con Charles Leclerc al volante del SF-26.

El piloto monegasco marcó un tiempo de 1m33s689 con neumáticos C3 de Pirelli en la primera parte de la sesión y le alcanzó para mantenerse al frente en lo que también fue una productiva mañana de kilometraje para Ferrari con 80 vueltas, solo superado por las 81 de Esteban Ocon con el Haas.

Andrea Kimi Antonelli, quien el jueves marcó el mejor tiempo en lo que va de las pruebas en Bahréin, terminó segundo con una vuelta de 1m33s916 que lo dejó a dos décimas de Leclerc. Sin embargo, lo más importante para Mercedes es que el coche presentó problemas pasadas las dos primeras horas de la tanda matutina y se quedó detenido antes de llegar a la curva 10, dejando la cuenta del italiano en 49 giros.

La escudería de Brackley informó que el monoplaza sufrió una pérdida de presión neumática y que tendrá que cambiar la unidad de potencia. Esperan volver a la pista por la tarde con George Russell una vez que el coche esté listo.

Oscar Piastri, por su parte, marcó el tercer mejor tiempo para McLaren con 1m34s352 al cabo de 66 vueltas para el piloto australiano.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La cuarta posición quedó en poder de Ocon, a ocho décimas de la cima y 17 milésimas por delante de su compatriota Isack Hadjar, de Red Bull.

Pierre Gasly, quien estará todo el viernes al volante del A526 de Alpine después de que Franco Colapinto hiciera lo propio el jueves, fue sexto en la mañana con un tiempo de 1m34s846, delante de Arvid Lindblad (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) y Nico Hulkenberg (Audi).

Sergio Pérez no marcó tiempos competitivos a lo largo de sus 61 vueltas en pista y su mejor marca de 1m40s842 lo dejó a siete segundos de la cima en su despedida de la pretemporada, ya que Valtteri Bottas estará al volante del monoplaza de Cadillac en la sesión vespertina.

Aston Martin, en tanto, solo completó dos vueltas de instalación con Lance Stroll en los minutos finales de la sesión luego de que Honda confirmara que problemas en la batería de su unidad de potencia y la falta de repuestos limitarían el tiempo en pista para la escudería de Silverstone este viernes.

Fórmula 1 - Test Bahréin II - Tiempos Jueves Mañana

Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas 1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 - 80 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 +0.227 49 3 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 +0.663 66 4 Esteban Ocon Haas 1:34.494 +0.805 82 5 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 +0.822 59 6 Pierre Gasly Alpine 1:34.846 +1.157 57 7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.238 +1.549 77 8 Carlos Sainz Williams 1:35.252 +1.563 66 9 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 +2.330 64 10 Sergio Pérez Cadillac 1:40.842 +7.153 61 11 Lance Stroll Aston Martin — — 2