Haas F1 tiene "pruebas claras" de las infracciones en Austin

Haas estudió los videos de a bordo, incluidas las tomas de los coches que los seguían, y el equipo cree que Sergio Pérez, Lance Stroll, Alex Albon y Logan Sargeant cometieron múltiples infracciones en la curva 6 que quedaron impunes.

La solicitud de revisión será considerada por los comisarios originales de la FIA del evento en una reunión en línea el miércoles.

Su primera tarea consistirá en decidir si la solicitud de Haas cumple todos los requisitos, especialmente en cuanto a la presentación de un "elemento nuevo significativo y relevante" que no estaba disponible anteriormente.

Si consideran que la petición es válida, examinarán las pruebas y se pronunciarán al respecto.

"Es sólo una revisión", dijo Steiner a Motorsport.com. "Hay un reglamento en vigor. Quiero decir, al final, si los comisarios no tenían la información, obviamente no podían tomar medidas. Lo entiendo perfectamente".

"Pero hay información, y ahora veremos lo que hace la FIA, una vez que tengan la información. Creo que tienen que tomar medidas, porque de lo contrario hacemos normas y luego no hacemos nada al respecto. Esa es mi opinión".

"De acuerdo, respeto totalmente si no vieron las imágenes, ¿cómo pueden dictaminar esto con seguridad? Pero ahora tenemos pruebas claras de ello".

"Sólo queremos sacar el caso a la luz, porque de lo contrario habría que cambiar las reglas. No soy un gran fan de los límites de pista, para ser honesto".

"Soy el último que quiere sanciones en los límites de pista. Pero si hay una regla en vigor, necesitamos como deporte respetar las reglas, ese es más el principio de ello, que la penalización".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Guenther Steiner, Director del equipo Haas F1 Team

Los cuatro pilotos mencionados en la solicitud de derecho de revisión terminaron por delante de Nico Hulkenberg, de Haas, y en el caso de Albon y Sargeant, por apenas unos segundos.

Sin embargo, Steiner restó importancia a cualquier posible impacto en los resultados.

"No creo que la penalización suponga una diferencia en el lugar en el que estamos, por el momento", dijo.

"Pero al final, tenemos que atenernos a las normas, no podemos aplicarlas unas veces sí y otras no. No es por elección, una norma está ahí, y si hay que cambiar la norma, discutámoslo, si hay que cambiar los límites de la pista, discutámoslo".

"Pero no si está escrito que cuatro veces te dan cinco segundos y cualquier (infracción) consecuente te dan otros cinco segundos, eso es lo que deberíamos hacer. Como hacíamos antes. No es que estemos inventando algo nuevo".

Y añadió: "Expondremos el caso si podemos hacerlo porque deberían escucharlo, porque hay nuevas pruebas. Así que expondremos el caso cuando lleguemos a él".

Otros equipos cuestionaron el abuso de los límites de la pista en la curva 6 después de la carrera.

La opinión de la FIA, que se repitió en una reunión en la siguiente carrera en México, fue que el CCTV (circuito cerrado de televisión) no proporcionaba una visión lo suficientemente clara como para hacer evaluaciones precisas. Sin embargo, se señalaron algunas infracciones en esa curva.

La FIA ya ha acordado disponer de un sistema mejor para la carrera del año que viene en la curva 6 del COTA.

