Haas: las modificaciones en la arrancada están bien, pero más cambios "serían injustos"

La procedimiento de salida en la Fórmula 1 sigue dando que hablar: el director del equipo Ferrari, Frederic Vasseur, ha expresado una crítica cautelosa por la introducción de la nueva advertencia de cinco segundos, a pesar de que los obstáculos en el proceso de salida "se conocían desde el primer día".

Después de todo, la Scuderia incluso hizo "concesiones" en el desarrollo del tren de potencia. El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, cuyo equipo confía en la tecnología de Ferrari, también opina que no se debe seguir modificando el procedimiento de salida.

"Me parece bien la secuencia", dice el japonés en referencia a la advertencia de cinco segundos. Pero "no creo que sea justo cambiar aún más la normativa, porque todo el mundo fue informado de ello hace mucho tiempo. Y luego está el tema de las salidas, cuántos segundos se necesitan y todo eso".

En la salida "ya no hay ningún riesgo para la seguridad"

"En parte, también es una cuestión de arquitectura del vehículo", subraya Komatsu, refiriéndose a las declaraciones de Vasseur de que Ferrari también se ha centrado en el desarrollo de un proceso de salida lo más perfecto posible. "Por lo tanto, creo que esos cuatro o cinco segundos con la luz azul son más que suficientes".

Este procedimiento, que se probó varias veces durante los tests de invierno en Baréin, "funcionó realmente bien", opina el jefe del equipo Haas. "Los pilotos que participaron salieron bien desde el principio. Por lo tanto, no creo que haya ningún riesgo para la seguridad".

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, fue uno de los que expresó críticas más duras. "Al principio, sin esos cinco segundos adicionales, habría estado de acuerdo con Andrea en que podría haber un riesgo", dice Komatsu. "Pero ahora, con la fase de preparación antes de la salida, ya no veo ningún riesgo para la seguridad".

Haas "en buena posición" para los arranques

Además, Ferrari y Haas causaron una gran impresión en las salidas de prueba en Baréin, aunque el jefe del equipo lo minimiza. "No estaría tan satisfecho", afirma con cautela. "Todavía hay muchas diferencias".

"Pero, para ser justos, hay que decir que lo estamos dando todo, ya que en una de las salidas de prueba éramos el último coche de la parrilla". Es decir: poco después de que el coche se detuviera, ya se encendieron las luces azules.

"Así que teníamos un tiempo mínimo", dice Komatsu. "Luego tuvimos que cambiar algunos interruptores y, aun así, funcionó. En ese sentido, creo que todo está bien". El japonés considera que su equipo está "en una buena posición" en general, teniendo en cuenta el cambio en el procedimiento de salida.