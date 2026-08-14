Hadjar señala el aspecto clave en el que debe mejorar respecto a Max Verstappen
Hadjar causó una buena impresión en sus primeros días en Red Bull, pero no se ha sorprendido a sí mismo. En su opinión, todavía hay mucho margen de mejora en la segunda mitad de la temporada de F1.
A mitad de la temporada de Fórmula 1 de 2026, sigue habiéndose hablado de un asiento en Red Bull, pero no del puesto que más presión ha soportado en los últimos años. Y ese es quizás el mayor elogio que podría recibir Isack Hadjar tras su ascenso a Red Bull.
Desde la marcha de Daniel Ricciardo a Renault, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda han tenido dificultades en el segundo asiento de Red Bull en un momento u otro. Hasta ahora, Hadjar no ha dado muestras de ello, y el francés de 21 años puede hacer balance de un comienzo exitoso.
No obstante, Hadjar revela que no se ha sorprendido a sí mismo. Ya dijo el año pasado que la revisión completa del reglamento técnico supondría la mejor oportunidad para dar el salto a Red Bull, y ahora considera que eso se ha confirmado.
"La verdad es que este año no me he sorprendido a mí mismo, para ser sincero. Simplemente he pilotado a un alto nivel, sin duda mejor que el año pasado", declaró Hadjar cuando le preguntó Motorsport.com.
"Es normal, porque es mi segunda temporada. Todavía no tengo mucha experiencia, pero estoy mejorando poco a poco".
Esto también se refleja en los datos. Las cifras de Paceteq, socio de análisis de datos, muestran que, hasta ahora, Hadjar ha quedado por detrás de Verstappen por una media de 0,237 segundos en la clasificación, un margen menor que el de sus predecesores en el segundo asiento de Red Bull.
A Isack Hadjar le falta ritmo los domingos
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images
Cabe señalar que Verstappen cree que los pilotos como él tienen menos capacidad para marcar la diferencia con el reglamento actual, pero lo cierto es que Hadjar ha rendido a un nivel muy alto los sábados hasta la fecha.
No obstante, Hadjar ve un aspecto claro en el que aún debe mejorar con respecto a Verstappen en la segunda mitad de la temporada: el ritmo de carrera.
"Diría que Max ha estado muy impresionante los domingos, en todos los aspectos", explicó el francés.
"Creo que mi ritmo en una vuelta ha sido bastante bueno, pero la forma en que él gestiona las carreras está a otro nivel. Eso es en lo que me estoy centrando y en lo que estoy trabajando".
Esto también se refleja en los datos. Mientras que la diferencia de Hadjar en la clasificación es de poco más de dos décimas, la brecha en cuanto al ritmo de carrera ha sido mayor. De media, Hadjar ha perdido 0,490 segundos por vuelta frente a Verstappen los domingos, lo que subraya que, efectivamente, es ahí donde aún hay más margen de mejora.
Los comentarios de Hadjar sobre Red Bull coinciden con los de Verstappen
Un aspecto positivo es que los comentarios de Isack Hadjar coinciden con los de Max Verstappen
Foto de: Liam Fabre
Aparte de su propia curva de aprendizaje, Hadjar cree que Red Bull, como equipo, también tiene aún mucho trabajo por delante.
Esto quedó patente una vez más en el Gran Premio de Hungría, donde el joven piloto de Red Bull nunca se sintió realmente cómodo con el RB22.
"No conseguimos dar con el punto óptimo ni tener un coche que se pudiera conducir bien para mí. No fue posible en todo el fin de semana.
"Sobre el papel, Hungría parecía un circuito que nos iba a venir bien, y yo tenía confianza, pero el coche simplemente no acabó de cobrar vida".
Sin embargo, un aspecto positivo es que las impresiones de Hadjar coinciden con las de Verstappen. Esto no solo beneficia al departamento técnico dirigido por Pierre Wache, sino que también es positivo para el propio Hadjar.
"Sí, es tranquilizador, por así decirlo. De lo contrario, me estaría haciendo muchas preguntas. Así que sí, es una buena noticia", afirmó Hadjar.
"Creo que también explica por qué la diferencia en la clasificación siempre es tan ajustada".
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