Vandoorne: "Hamilton fue robado, pero el título se perdió antes"

Siendo piloto de reserva y de desarrollo en la Fórmula 1 para Mercedes, además de piloto titular del fabricante alemán en la Fórmula E, Vandoorne ha vivido en primera persona -muchas veces incluso desde el garaje del equipo- la increíble e intensa temporada 2021 que enfrentó a su escudería con Red Bull Racing.

El belga comparte la consternación de el equipo dirigido por Toto Wolff ante las circunstancias en las que Hamilton vio cómo se le escapó un octavo título en Abu Dabi en beneficio de Max Verstappen: cree que al británico "lo robaron" por las decisiones de la dirección de carrera durante la intervención del coche de seguridad. Pero también advierte que la corona se perdió mucho antes y que Verstappen la merecía.

"Es más la forma en que se decidió el campeonato, creo que no es 100% correcto", explicó Vandoorne a RTBF de Bélgica. "Hay reglas que son muy, muy claras en el reglamento de la FIA y simplemente no las siguieron durante el procedimiento del coche de seguridad. En este escenario, sí, creo que fue robado, pero después, el título no se perdió en la última vuelta del último Gran Premio. Creo que Mercedes, al principio de la temporada, no fue lo suficientemente bueno".

"Sinceramente, cuando miras la temporada de Max, tuvo tres abandonos en los que perdió una gran cantidad de puntos. Creo que Max se merece este título. Cuando miras el hito que ha alcanzado Red Bull, que ha alcanzado Max desde la temporada pasada, creo que tuvimos una de las mejores temporadas en la F1, donde cada fin de semana era Max contra Lewis".

En un año que empezó con mal pie por parte de Mercedes, Vandoorne también fue testigo de la capacidad de reacción del equipo de Brackley, que redobló sus esfuerzos para seguir el ritmo de Red Bull y conseguir al menos el título de constructores.

"Fue muy intenso y muy interesante ver internamente cómo el equipo se enfrentó a esta situación y competencia completamente nueva con Red Bull", dijo. "Créanme, estaban muy motivados y quizá más que cuando dominaban la F1. Sabían que cada fin de semana todo tenía que ser perfecto y no había lugar para el error".

Sobre el futuro de Hamilton en la Fórmula 1, Vandoorne de que estará en la parrilla de salida en la próxima temporada pese al dolor que le ocasionó al británico irse con las manos vacías de Abu Dhabi.

"Le va a costar aceptar lo que pasó en Abu Dhabi, pero creo que es alguien que quiere hacerlo aún mejor, y creo que estará motivado por esta situación para volver el año que viene aún más fuerte", dijo.