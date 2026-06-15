En su arrancada 31 en un gran premio con Ferrari, Lewis Hamilton finalmente ha llevado a la Scuderia a lo más alto del podio, su primera victoria en Fórmula 1 en dos años naturales y la 106ª victoria de su carrera. En un SF-26 mejorado, Hamilton optó por una estrategia agresiva de tres paradas para presionar al George Russell de Mercedes. Y aunque hizo falta un coche de seguridad virtual para ganar posición en pista sobre su antiguo compañero de equipo, Hamilton luego aplastó al Mercedes con un ritmo muy superior en el stint final, lo que sugiere que la victoria siempre iba a ser suya y solo suya.

Y cuánto significó, desde su estallido de alegría en la vuelta de enfriamiento, sus lágrimas mientras veía a su equipo cantar el himno nacional, su abrazo con el jefe del equipo Fred Vasseur, el hombre que arriesgó su propio pellejo para llevar a Hamilton a Maranello en primer lugar.

Una victoria de Hamilton y Ferrari es posiblemente la historia positiva que la F1 necesitaba después de un inicio de temporada dominado por Mercedes, las conversaciones sobre reglamentos y la política del paddock. Pero eso palidece en comparación con cuánto la necesitaba el propio Hamilton después de vivir una desastrosa temporada debut con Ferrari en 2025.

'Quizá sea verdad que lo pierdes'

Lo que comenzó con una falsa aurora en forma de una victoria en una carrera sprint en China se descontroló a medida que a Hamilton le costaba compenetrarse con su nuevo entorno. Al salir de su zona de confort en Mercedes, Hamilton tuvo dificultades para recrear la configuración de ingeniería que tenía en Brackley y, pese a los mejores esfuerzos de todos, no tuvo la misma conexión con el ingeniero de carrera de 2025 Riccardo Adami que la que tenía con su confiable Peter Bonnington.

No es ningún secreto que Hamilton nunca se llevó particularmente bien con la anterior generación de coches de efecto suelo. Pero quizá era necesario un cambio de aires, un nuevo comienzo en el ocaso de la carrera de uno de los más grandes de todos los tiempos. En cambio, lo que siguió fue desilusión tras recibir un golpe tras otro, lo que llevó a Hamilton al límite.

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¿Fue un error mudarse a Ferrari? ¿Había perdido su ventaja?

"El año pasado, definitivamente hubo momentos en los que pensé: 'Uf, quizá sea verdad que cuando llegas a cierto punto, lo pierdes'", reveló Hamilton.

El siete veces campeón del mundo cayó tan hondo que personas internas de Ferrari se preguntaban si volvería a aparecer en 2026, y en qué estado. No eran tanto dudas sobre la capacidad perdurable de Hamilton, sino sobre si podría reconstruirse en una pretemporada tan corta tras un año devastador para el alma.

"De verdad creí en mi decisión de unirme a Ferrari. De verdad creí en lo que podíamos lograr juntos. Y sé que empezó con mucha emoción y luego con muchas dudas y mucha negatividad que se prolongaron durante todo un año", reflexionó Hamilton.

"Solo soy humano. Así que, ya sabes, hay momentos en los que veo esas cosas y, desde luego, hay momentos en los que permití que me afectaran y penetraran profundamente. Pero luego pasé por una secuencia de desconexión de esa matriz. Pasé mucho tiempo con la familia, mucho tiempo con amigos, personas reales que me conocen, que nunca dudaron de mí, que han estado a mi lado toda mi vida." También dijo que se alimentó de mensajes alentadores de los aficionados, como un tifosi que le gritó "no olvides quién eres".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Hamilton había elogiado a Ferrari y Vasseur había movido "montañas" para hacer que las cosas encajaran. Eso implicó una serie de decisiones difíciles, que iban desde renovar el equipo de ingeniería de Hamilton hasta pasar a una configuración de frenos diferente.

El SF-26 también es el primer Ferrari desarrollado usando las aportaciones de Hamilton y, aunque el reglamento de la unidad de potencia no le resulta natural a nadie, la forma en que hay que conducir el chasis sí conecta con Hamilton.

Durante el periodo navideño, Hamilton encontró la paz que necesitaba y volvió tan preparado como podía estar para 2026, en lo que se sentía como un último lanzamiento de dados. Una vez que cruzó las famosas puertas de Ferrari en Maranello, personas internas de Ferrari dicen que vieron llegar a una persona totalmente distinta en comparación con la que salió discretamente del paddock de Abu Dhabi unas semanas antes. Un hombre que había desterrado sus demonios.

"Al comenzar una nueva temporada, un nuevo año, muchísimos cambios en segundo plano me permitieron llegar a la posición en la que estoy hoy", dijo Hamilton, explicando que Vasseur era el hombre que estaba haciendo posible ese cambio de rumbo. También quiso elogiar a su nuevo ingeniero de carrera Carlo Santi, su Bono italiano.

"Si estamos consiguiendo resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo" - Fred Vasseur

El propio Vasseur se mostró modesto sobre su propia contribución, y tampoco quiso destacar a individuos para elogiarlos en un esfuerzo por protegerlos de la olla a presión de los medios italianos.

"No tengo ningún mérito en esto. Es más bien Lewis mismo", dijo Vasseur el domingo por la noche. "Fue capaz de volver tras un momento difícil para hacer un reinicio completo, para seguir viniendo a la fábrica el martes por la mañana. Este compromiso es un apoyo enorme viniendo de un campeón del mundo. También fue una enorme motivación para todos en la fábrica.

"Carlo es parte del proceso y el encaje entre Carlo y Lewis es bueno. Pero tenemos que reaccionar como grupo en los momentos buenos y malos. Cuando es un mal momento, intento proteger al equipo y asumir yo la culpa. Hoy, no quiero poner por delante a un departamento o a alguien. Si estamos consiguiendo resultados, es porque colectivamente estamos haciendo un buen trabajo."

Inevitablemente, mientras el líder del campeonato Kimi Antonelli abandonaba con más problemas de fiabilidad de Mercedes, la victoria de Hamilton en Barcelona reavivó las conversaciones sobre un octavo título mundial, con el británico ahora aparentemente en la lucha a solo 41 puntos de distancia.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Pero quizá ese sea tema para otro día. El domingo fue un día que dio que pensar en Cataluña, cargado de lecciones sobre resiliencia, sobre recuperarse de la adversidad, sobre rodearte de las personas adecuadas, pero también una historia aleccionadora sobre cómo a menudo nos apresuramos demasiado a descartar a atletas de élite simplemente por su edad.

Treinta años después de ver por TV a Michael Schumacher lograr su primera victoria en un gran premio con Ferrari en el mismo lugar, Hamilton ya no tiene que preguntarse cómo sería recibir la bandera a cuadros como ganador con Ferrari, ni qué se sentiría al ver a sus mecánicos italianos soltar el 'Il Canto degli Italiani' frente al podio. El domingo, pudo verlo con sus propios ojos.

"Estar con ese traje rojo, de pie frente a ese increíble equipo cantando el himno nacional fue realmente increíble de presenciar y ver la alegría en sus ojos y sentirla con ellos. Casi me desmayo después de abrazarlos.

"Mi corazón explotaba de alegría."

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