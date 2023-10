Hamilton hace una radiografía del RB19 al seguirlo de cerca en Austin

Hamilton terminó a 2,2 segundos de Verstappen en la carrera principal del pasado domingo en Austin, antes de ser descalificado porque la plancha inferior de su monoplaza estaba desgastada más allá del límite permitido.

Después tanto de la carrera sprint como del gran premio en Estados Unidos, Hamilton sintió que había sido una experiencia de aprendizaje ver el RB19 de cerca, y que "descargaría" sus pensamientos a su equipo Mercedes.

Cuando se le preguntó el jueves en Ciudad de México qué había aprendido, dio más detalles sobre los puntos fuertes del coche dominante de Red Bull.

"Creo que en los únicos puntos en los que probablemente estamos a su nivel es en la baja velocidad", dijo.

"En general, nuestro coche ha sido bueno a baja velocidad en los dos últimos años. Pero cuanto mayor es la velocidad a la que vas, mayor es la separación de ellos. Por eso los ves tan rápidos en lugares como Suzuka".

"Fue una buena experiencia, siempre es una buena experiencia estar detrás de ellos. Porque se puede ver de primera mano, donde el coche es más fuerte".

"Pueden aplicar potencia antes que la mayoría de nosotros. El coche se mueve mucho menos, la degradación de los neumáticos traseros es mucho, mucho más fácil de gestionar. He estado en esa posición antes, donde he tenido una parte trasera mucho más estable".

Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2ª posición, con su trofeo.

"Es mucho más fácil mantener las temperaturas más bajas en el neumático e ir más tiempo. Han hecho un mejor trabajo en ese espacio donde tienen una plataforma más estable a la que es mucho, mucho más fácil conducir para Max".

"Por eso, cuando lo ves salir del coche, ¡ni siquiera está sudando! Por lo general, no suda".

Hamilton cree que podría haber superado a Verstappen y haber ganado la carrera del GP de Estados Unidos, al menos sobre asfalto, con una estrategia óptima.

"Estuvimos muy cerca, casi pude saborearlo en la última", dijo. "Creo que si hubiéramos acertado con la estrategia, habría estado mucho más cerca de conseguir esa victoria".

"Pero de todas formas no importa, porque nos habrían descalificado. La verdad es que no recuerdo cuánto lo echo de menos. Han pasado un par de años (desde su última victoria)".

"He disfrutado del proceso y del viaje que he hecho con mi equipo en términos de intentar devolver el coche a donde tenemos que estar, naturalmente al final de la temporada, vas a estar un poco más cerca cuando están parados, no se están desarrollando, no se han estado desarrollando durante años".

"Así que es inevitable, vamos a alcanzarlos, íbamos a alcanzarlos en algún momento. La clave es intentar asegurarnos de que no volvemos a ser 1,5 segundos más lentos en la primera carrera".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton es reacio a predecir dónde podría tener Mercedes la mejor oportunidad de ganar en las cuatro carreras restantes.

"Definitivamente creo que siempre es difícil poder decir: 'Oye, va a ser bueno aquí, va a ser bueno allí'", señaló. "Pero definitivamente hemos dado un paso adelante. En estas próximas cuatro carreras, no puedo predecir en cuál vamos a estar más cerca, en cuál podemos o no estar más lejos".

"Creo que el año pasado estuvimos cerca. Así que espero que estemos un poco más cerca este fin de semana, si acertamos con la estrategia quizá podamos plantarles cara".

"Brasil fue un gran circuito para nosotros el año pasado. Si volvemos a estar más cerca, tendremos dos grandes carreras".

"Luego, cuando vayamos a Abu Dhabi, creo que la diferencia volverá a aumentar. Así que son estas dos próximas las que creo que tenemos nuestra mejor oportunidad".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!