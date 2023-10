Verstappen explica por qué lleva guardaespaldas en México F1

El tricampeón del mundo se prepara para un recibimiento bastante duro por parte de los aficionados mexicanos, que lo consideran el principal obstáculo para la victoria del héroe local Sergio Pérez este fin de semana.

Después de ser abucheado fuertemente por los fans de Pérez en el GP de Estados Unidos el fin de semana pasado, y siendo el paddock de México uno de los más tumultosos del año, Verstappen ha sido visto con dos guardaespaldas durante sus apariciones hasta ahora.

Pero en lugar de sentir que los guardaespaldas son necesarios para ayudarlo a sentirse a salvo de una posible reacción de los aficionados, Verstappen dice que se trata más bien de ayudar a hacer su vida más fácil.

"Quiero decir, ¿por qué no?", dijo el piloto de Red Bull cuando se le preguntó acerca de tener guardaespaldas. "Tengo, por supuesto, un poco más de seguridad aquí. Pero siempre hay algunos países del mundo en los que hay mucha gente, también aquí en el paddock".

"Por ejemplo, el año pasado, había mucha gente para ir del hospitality al garaje. Y esto ayuda también a que sea un poco más tranquilo en la pista, fuera de ella, el viaje desde tu hotel, y cosas por el estilo".

"(Pero) me siento muy seguro. Quiero decir (el miércoles) tuve todo un día de marketing, y ha sido honestamente una gran recepción aquí como siempre he tenido. Así que sí, ha sido bueno estar de vuelta".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing y Sergio Pérez, Red Bull Racing y las mascotas Fermín La Calaca y Mario Achi.

La batalla de Verstappen con Pérez será uno de los focos de atención del fin de semana, ya que su compañero de equipo intenta asegurar lo que dice que sería una victoria de ensueño en casa.

Pero aunque se ha hablado de una relación tensa entre ambos, Verstappen insiste en que las cosas son muy normales entre ellos.

Preguntado por las conversaciones sobre una rivalidad intensa, Verstappen dijo: "Sí, eso es inventado. 'Checo' y yo nos llevamos muy bien. No creo que haya rivalidad entre nosotros".

"Por supuesto, como piloto en la pista siempre intentas ser el primero o ser más rápido, pero creo que nos tenemos mucho respeto y apreciamos las actuaciones del otro".

Los promotores del Gran Premio de México han lanzado una campaña llamada #racespect para tratar de fomentar un mejor comportamiento de los aficionados para que pilotos como Verstappen no sean objeto de maltrato.

Verstappen dio la bienvenida a la medida, ya que reconoció que hay lugares donde los espectadores podrían mejorar su forma de actuar.

"Creo que es algo bueno que quizás empiece aquí ahora, pero no es sólo aquí", explicó. "Creo que en general, el comportamiento del público en algunos lugares, creo que puede ser un poco mejor".

"Por ejemplo, en Austin, , tal vez fue un poco hacia mí, pero en general. Creo que el comportamiento de apoyar a tu piloto favorito está bien. Pero también hay que respetar a la competencia".

"Pero esto no ocurre sólo en nuestro deporte. Es un problema general en muchos deportes que hay que analizar y mejorar".

Verstappen también cree que las redes sociales necesitan estar mejor reguladas para evitar el abuso que se dirige a los pilotos allí.

"Por suerte, no paso mucho tiempo en las redes sociales, porque es un lugar bastante tóxico", dijo. "La gente que no necesita dar la cara o lo que sea, puede decir lo que quiera. Y, de nuevo, esto no sólo ocurre en nuestro deporte".

"En muchos deportes diferentes es el mismo problema, así que creo que hay que regular mucho mejor lo que se puede decir y hacer y escribir a la gente en general".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!