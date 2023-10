Los novatos que saldrán a la pista en la FP1 del GP de México de F1

Sólo quedan cuatro pruebas para el final del campeonato del mundo 2023, y muchos equipos han esperado hasta la última parte de la temporada para dar a sus novatos la oportunidad de salir a la pista, respetando así la norma que obliga a cada equipo a alinear a un novato en al menos dos sesiones de FP1 durante el año.

Una norma que sin duda garantiza a los jóvenes debutantes algo de tiempo en pista, pero que por otro lado también representa un dolor de cabeza para los equipos, que sin duda no quieren privar a sus pilotos oficiales de la oportunidad de rodar y prepararse de la mejor manera posible para el fin de semana. A esto se añade el hecho de que, entre las rondas de la Fórmula 2 y los fines de semana de formato sprint, hay pocas fechas adecuadas para que un novato debute.

Tomando la segunda parte de la temporada, de hecho, Singapur y Suzuka son generalmente citas en las que es crucial para los pilotos encontrar el mejor feeling posible, en Italia estuvo la asignación alternativa en lo que a neumáticos se refiere, mientras que Qatar y Estados Unidos estaban descartados al tener carrera sprint, al igual que lo estará Brasil. Teniendo en cuenta que Las Vegas será una pista nueva para todos en la que será crucial encontrar referencias rápidamente, sólo quedan unas pocas citas para alinear a los jóvenes debutantes: Países Bajos, como hizo Ferrari con Robert Shwartzman, México y Abu Dhabi.

Precisamente por ello, muchos equipos han decidido sacar a pista a sus novatos en la primera práctica del viernes en el Gran Premio de México, entre otras cosas cuando el asfalto está aún muy sucio, lo que dificultará encontrar de inmediato buenas sensaciones con unos coches que, entre otras cosas, también estarán descargados por la altitud de la ciudad.

Un total de cinco debutantes saldrán a pista durante la primera sesión de entrenamientos libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez: además de Oliver Bearman en el Haas, Frederic Vesti en el Mercedes y Jack Doohan en el Alpine anunciados anteriormente, otros dos equipos han confirmado su alineación para el fin de semana.

A estos tres equipos se han unido Alfa Romeo, que tendrá en pista a Theo Pourchaire en el coche de Valtteri Bottas, y AlphaTauri, con Isack Hadjar al volante del monoplaza de Yuki Tsunoda.

Inicialmente, el plan del equipo con sede en Faenza era poner en pista a Liam Lawson, pero como el neozelandés ya ha completado más de dos Grandes Premios sustituyendo a Daniel Ricciardo, ya no está en la categoría de novato.

Para Pourchaire, que actualmente participa en la Fórmula 2, será la primera vez que se ponga al volante de un coche de la máxima categoría: "Estoy encantado de pilotar durante la FP1, pero al mismo tiempo estoy un poco nervioso, ya que nunca he pilotado un Fórmula 1. Hacerlo por primera vez en una sesión oficial de entrenamientos de un Gran Premio no es moco de pavo. El equipo no me ha marcado ningún objetivo, así que no me siento especialmente presionado y creo que estoy bien preparado".

Hadjar, por su parte, comentó: "Después de la lesión de Daniel y la participación de Liam, trabajé mucho más en el simulador para ayudar a los equipos a prepararse, así que realmente entendí cómo funcionaban todos los controles en el cockpit".

"Pasé algún tiempo en Faenza conociendo al equipo y el ingeniero que trabajará conmigo en la FP1 estuvo conmigo en el simulador, así que ya nos conocemos. La altitud de México hace que sea una pista inusual, con menos carga de lo habitual, pero estoy impaciente por subirme al coche y dar lo mejor de mí para el equipo. Desde que empecé en el karting de niño, siempre he soñado con estar en la Fórmula 1 y quiero dar las gracias a la Scuderia AlphaTauri y a Red Bull por darme esta gran oportunidad", explicó el francés.

