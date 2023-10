Hamilton necesita "cuatro carreras malas" de Pérez para ser subcampeón

Lewis Hamilton llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez después de haber logrado un gran segundo puesto el domingo pasado en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, pero el británico se quedó con las manos vacías tras ser descalificado porque la plancha inferior de su monoplaza se había gastado más allá del milímetro permitido reglamentariamente.

"Acababa de salir de la rueda de prensa, volví y estaba a punto de meterme en la bañera de hielo", contó Hamilton el jueves en la previa del GP de México sobre cómo se enteró de su descalificación en Austin.

"Y entonces Toto (Wolff) vino corriendo y me lo dijo y eso fue obviamente devastador porque había sido un gran día y una gran carrera. Luego no me enteré del todo hasta que volví a casa. Sí, un poco desanimado después del día, pero había un montón de cosas positivas que sacar", agregó.

Hamilton había recortado a 19 puntos la diferencia con Sergio Pérez en el duelo por el subcampeonato, pero la descalificación del domingo lo dejó a 39 puntos del piloto de Red Bull cuando quedan cuatro rondas en la temporada, una de las cuales, en Brasil, tendrá unidades extra en juego al tratarse de un fin de semana sprint.

"Creo que es poco probable, pero daremos lo mejor de nosotros. Pero al final del día, de cualquier manera, no hace ninguna diferencia para mí si soy segundo o tercero. No sería el primer puesto y eso es lo que estoy para lograr aquí", dijo Hamilton, siete veces campeón mundial de F1.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lo que sí le importa al británico es que Mercedes consiga el segundo lugar en el campeonato de constructores, donde la escudería de Brackley actualmente tiene 22 puntos de distancia sobre Ferrari.

"Conseguir que el equipo sea segundo es más el objetivo. Creo que eso importa más. Creo que llevábamos una buena trayectoria. Pero obviamente ahora, ya sabes, con sólo cuatro carreras, eso significa que 'Checo' tiene que tener cuatro carreras realmente malas, básicamente, lo que es poco probable", dijo.

Si bien indicó que es complicado hacer predicciones, Hamilton consideró que México y la próxima cita, en Brasil, pueden ser dos buenos escenarios para Mercedes en la recta final de la temporada.

"Definitivamente creo que siempre es difícil poder decir: 'oye, aquí va a ir bien. Va a ser bueno allí'. Pero sin duda hemos dado un paso adelante. Y en estas próximas cuatro carreras, no puedo predecir en cuál vamos a estar más cerca, en cuál podemos o no estar más lejos".

"Creo que el año pasado estuvimos cerca aquí. Así que espero que estemos un poco más cerca este fin de semana. Si acertamos con la estrategia, quizá podamos plantarles cara (a Red Bull). Y Brasil fue un gran circuito para nosotros el año pasado. Si volvemos a estar más cerca, tendremos dos carreras muy buenas. Y luego, cuando vayamos a Abu Dhabi, creo que la diferencia volverá a aumentar. Así que creo que tenemos más posibilidades en estas dos carreras", finalizó.

