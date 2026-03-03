Hamilton: "Ferrari es una religión y se la ama como al Papa"

Lewis Hamilton en exclusiva. Contado en el Corriere della Sera por Daniele Sparisci y Giorgio Terruzzi. El siete veces campeón del mundo, que debe salir de un 2025 muy decepcionante, tiene la oportunidad de resarcirse con el Ferrari SF-26, el monoplaza más rápido en las pruebas de Baréin. En vísperas del GP de Australia en Melbourne, el inglés se sincera, empezando por las expectativas...

"Se trata de analizar dónde te encuentras, fijar objetivos y una forma de alcanzarlos. Mi objetivo el año pasado era ganar el Mundial con Ferrari, pero no lo conseguí. Eso no significa que no pueda lograrlo: hay que mirar dentro de uno mismo y observar a las personas que te rodean, desde los compañeros de trabajo hasta la familia, mantenerse motivado y plantearse preguntas incómodas. ¿Estoy haciendo lo suficiente? ¿Puedo ser mejor? ¿Puedo ser más amable? ¿Cómo debo cambiar mis métodos?".

Hamilton aclara el punto... "En el momento en que te sientes abrumado por la responsabilidad, corres el riesgo de perder no solo tu identidad, sino también la diversión. Hay que recuperar la alegría, cuando presentamos el nuevo coche me sentí feliz como un niño".

Lewis Hamilton, Ferrari SF-26 Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Y define cuál es el privilegio de conducir un F1 en la vigésima temporada... "Solo dos personas en el mundo conducen un Ferrari en la F1, y yo soy una de ellas. Emprendo esta 'loca' misión representando a millones de personas en todo el mundo, tratando de liberarme de lo que no ha sido eficaz. Lo que funciona con otros pilotos no funciona conmigo y viceversa".

Los aficionados del Cavallino esperan resultados y Lewis no se echa atrás... "Es increíble su empatía tanto en los días buenos como en los malos. No podemos prometer nada, pero basta con dar una vuelta por la sede de Ferrari para apreciar el enorme esfuerzo de cada una de las personas. El año del Caballo ofrece la oportunidad de un renacimiento y, desde el punto de vista técnico, en la F1 todos empiezan de cero. No hay nada más emocionante, es maravilloso".

Hamilton quiere recordar el compromiso social: "Apoyamos a 46 asociaciones solo en Gran Bretaña, 3 en Brasil y otras en Estados Unidos. Queremos intentar cambiar la vida y la carrera de los jóvenes de las clases sociales más desfavorecidas, ayudar a las minorías y aportar diversidad al entorno. Superar las barreras educativas que existen aunque no se vean. Yo también lo he vivido. En la película 'F1' quise poner a una mujer al frente de la aerodinámica, para enviar un mensaje. ¿Sabe cuántas chicas han escrito para preguntar cómo se llega a ser ingeniero de F1?".

El británico admite que también se inspiró en Senna... "Ayrton no solo fue un campeón fantástico, sino también una persona maravillosa. Tenía una visión mucho más amplia que el resto de pilotos. Hoy en día, pocos hablan de temas como la sostenibilidad, los derechos de los menores o el racismo: con la visibilidad que tenemos, podríamos ser de gran ayuda. Cada uno es libre de hacer lo que considere correcto, pero creo que sería bueno ver un mayor compromiso. Se puede competir y, al mismo tiempo, hacer el bien. Yo sentí ese deseo, ese impulso, a cierta edad. Consigue una biografía de Nelson Mandela. Cuando empecé a informarme sobre él, me inspiró muchísimo. Mandela es mi héroe, junto con Muhammad Ali, Superman y Senna".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Para ganar, tiene que vencer a Leclerc en la roja... "Yo no lo veo así, Ferrari es una sola cosa: en Italia y fuera de ella, la gente la sigue como una religión y la ama como al Papa. Mi objetivo no es dividir a los aficionados, los dos queremos ganar y está claro que me gustaría ser yo quien lo hiciera y estoy trabajando para ello. Pero el equipo es lo primero. Charles es un piloto fenomenal por su forma de conducir, por su ética, y lleva aquí desde 8 años. Pero yo llego de otra manera a este campeonato".

"Llevo 14 meses trabajando en el monoplaza 2026, en el simulador y con los ingenieros. A diferencia del anterior, que ya estaba diseñado y en el que podía cambiar muy poco, este coche lleva mi ADN y eso me entusiasma. Después de lo que pasamos el año pasado, podemos afrontar cualquier situación. Este equipo lo tiene todo para ganar, tenemos que terminar el trabajo junto con los aficionados. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero vine a Ferrari porque creía en ello y sigo creyendo".



