Hamilton no se siente "señalado" por la FIA por el incidente en Qatar

El siete veces campeón del mundo de F1 recogió su primera reprimenda de la temporada y fue multado con 50.000 euros -25.000 de los cuales fueron puestos en suspenso para el resto de la temporada- por cruzar el circuito durante la carrera cuando regresaba a boxes, tras haber quedado en la grava en la primera curva después de un choque con su compañero de equipo en Mercedes, George Russell.

Pero la FIA inició días más tarde una revisión de sus acciones y de la sanción impuesta, y un portavoz de la FIA declaró: "En vista de su condición de modelo a seguir, la FIA está preocupada por la impresión que sus acciones pueden haber causado en los pilotos más jóvenes".

La revisión también ha estado en el punto de mira por un reciente incidente en las finales del Campeonato del Mundo de Karting de la FIA en Italia, donde el piloto británico Joe Turney trató de empujar su kart de vuelta a la pista y fue golpeado por otro competidor, sufriendo lesiones.

Hamilton, que aceptó tanto la sanción inicial como la revisión, no se sintió señalado y consideró que la revisión sobre la seguridad era importante.

"No, no creo que se me haya señalado", dijo Hamilton. "Creo que en última instancia fue sólo una mala comunicación. No creo que lo que habían dicho fuera exactamente lo que querían decir".

"Creo que lo que quieren decir es que van a estudiar cómo pueden abordar ese tipo de cosas en el futuro para asegurarse de que eso no suceda".

"Creo que hace poco hubo un incidente en un karting en el que un niño fue atropellado, así que tenemos que asegurarnos de que nos centramos continuamente en la seguridad".

"Creo que eso es realmente el núcleo en la raíz de esto, pero sólo creo que probablemente necesitan hablar con su agente de relaciones públicas para hacer un mejor trabajo".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton estuvo de acuerdo en que cruzar la pista durante la carrera estuvo mal y quiso enviar el mensaje correcto.

"Ellos (la FIA) han hablado conmigo y su punto de vista es importante. Cuando me senté en la reunión con ellos en la oficina de los comisarios, obviamente levanté las manos en el calor del momento, fue una decisión equivocada", añadió.

"Lo importante es enviar el mensaje correcto, sobre todo a los jóvenes pilotos de todas las edades, de que eso no se debe hacer".

"Me disculpé en su momento y creo que están pensando en cómo asegurarse de que no vuelva a ocurrir".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!