Checo Pérez responde a los rumores de retiro de la Fórmula 1

Sergio Pérez tiene un importante desafío por delante este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin, escenario del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, una cita que llega después de dos carreras muy difíciles para el piloto mexicano en Japón y Qatar.

Esa situación llevó a que se escuche una gran cantidad de comentarios en torno a "Checo" Pérez no solo sobre su futuro en Red Bull Racing, sino por su carrera en general, llegando incluso a hablarse de que tenía pensado retirarse de la actividad.

El tema fue tema de conversación del piloto mexicano en su encuentro con los medios el jueves en COTA, sobre lo cual respondió de forma relajada: "Sólo me río de ello. No hay nada que pueda hacer".

"Estoy totalmente centrado en mi trabajo. También he estado bastante ocupado. Eso realmente resume mi temporada: un tipo dijo algo sobre mí y de repente se convierte en verdad. Pero tengo contrato para el año que viene. No hay ninguna razón para no cumplir ese contrato. Voy a dar lo mejor de mí. He hecho un compromiso, pero más que eso, no será mi último contrato en la F1", agregó.

El mexicano es el primero en reconocer que está pasando un momento difícil en la Fórmula 1, pero también asegura que no tiene pensado rendirse y se muestra confiado en que recuperará el nivel que lo vio ser competitivo en la máxima categoría.

"Sí, es difícil, por supuesto, ya sabes, no es lo ideal cuando pasas por un período difícil en tu carrera. Pero me encanta el reto de volver a ello. Creo que lo fácil sería dejarlo. Pero yo no soy así. Y no me rendiré. No tengo dudas de que volveré a mi mejor nivel y ese es mi único objetivo que tengo en mente. Ni siquiera pienso en retirarme ni nada parecido, porque es el camino más fácil".

Al ser preguntado si estaba 100% seguro sobre su continuidad con Red Bull la próxima temporada, Pérez respondió: "100%".

Cuando fue consultado en qué se basaba para tener esa confianza, el de Guadalajara indicó: "Tengo un contrato y las conversaciones con el equipo también. Así que no hay ninguna razón para que no cumpla ese contrato".

