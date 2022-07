Hamilton no pudo hidratarse durante el sofocante GP de Francia

Cargar reproductor de audio

Después de que Charles Leclerc de Ferrari se retirara por un accidente mientras era líder en Paul Ricard, Hamilton ascendió a la segunda posición, que mantuvo hasta el final, cruzando la línea de meta a 10 segundos del ganador de Red Bull, Max Verstappen.

Una vez finalizada la carrera, Hamilton, que se tiró al suelo al entrar a la sala previa al podio, reveló que su botella de bebida no funcionó durante el gran premio, lo que hizo que su camino hacia el segundo lugar, su mejor resultado de la temporada, fuera aún más difícil ante las condiciones de sofocante calor en Francia.

"Qué tiempo tan increíble hemos tenido, y la verdad es que ha sido una carrera dura porque mi botella de bebida no funcionaba", dijo Hamilton.

"Pero qué gran resultado teniendo en cuenta que hemos estado tan lejos de estos chicos todo el fin de semana".

"La fiabilidad es una cosa en la que mi equipo ha sido increíble, así que una enorme felicitación al equipo de las dos fábricas, al equipo de aquí, que sin ellos no podríamos conseguir este podio, y George hizo un trabajo increíble hoy también".

"No he visto mi peso ahora mismo, pero me imagino que (he perdido) probablemente unos tres kilos. Así que sí, es suficiente. Estoy deseando bajarme el resto de esta bebida..."

Mercedes llegó a la carrera del domingo preocupado y confundido por su falta de ritmo durante todo el fin de semana en Paul Ricard, con Hamilton quedando a nueve décimas del tiempo de la pole de Leclerc en la clasificación.

Lewis Hamilton y George Russell, pilotos de Mercedes, en el parque cerrado de Paul Ricard Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton estaba animado por su cuarto podio consecutivo, y por el primer doble podio de Mercedes en 2022, ya que su compañero de equipo, George Russell, terminó tercero tras un gran duelo con Sergio Pérez.

El siete veces campeón del mundo de F1 se mostró entusiasmado al ver que Mercedes puede "al menos presionar" a Red Bull y Ferrari en ritmo de carrera y espera que las nuevas actualizaciones ayuden a reducir la brecha.

Cuando se le preguntó por sus expectativas para el Gran Premio de Hungría de la próxima semana, respondió: "Va a ser difícil vencer a los Ferrari y a los Red Bull, ya ves que todavía tienen la ventaja del ritmo".

"Pero espero que llevemos algún tipo de mejora a esa pista y, con suerte, demos un paso adelante para acercarnos a ellos".

"Se puede ver en la carrera, podemos al menos presionar un poco, así que espero que en esa carrera estemos aún más cerca".