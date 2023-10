Hamilton aprendió al seguir de cerca a Verstappen en Austin

El siete veces campeón del mundo se convirtió en el principal rival de Verstappen en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos tras arrebatarle la segunda posición a Charles Leclerc, de Ferrari, a la salida de la primera curva.

Hamilton pareció capaz de igualar a Verstappen en ritmo durante las primeras vueltas pero, a medida que los neumáticos se degradaron, su rival de Red Bull fue capaz de ampliar su ventaja hasta distanciarse cómodamente por más de nueve segundos en la bandera a cuadros.

Mientras que lo visto en la carrera no dejó ninguna duda para Hamilton de que Red Bull sigue siendo la referencia de la F1, el británico ha dicho que las cosas que observó al correr tan cerca de Verstappen serán una ayuda para su equipo Mercedes en la comprensión de lo que hace que el RB19 sea tan bueno.

"Fue una buena posición para poder ver lo que hacía el coche de Max y cómo se comportaba", dijo Hamilton.

"Así que pude observar durante un rato y ver dónde son particularmente fuertes, lo que obviamente podemos ver en el GPS o algo así".

"Pero aún así, al menos (fue valioso) saber dónde estamos, si hay algún lugar en el que somos más fuertes, y dónde somos más débiles, así que puedo descargar eso a mi equipo. Y al final, creo que los neumáticos de todo el mundo estaban sufriendo hacia el final de ese stint".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Presionado un poco sobre qué lecciones ha tomado al seguir a Verstappen durante esas vueltas, Hamilton dijo: "Que tenemos mucho trabajo por hacer. Todo el mundo detrás de estos chicos tiene mucho trabajo por hacer".

"No es una hazaña pequeña para nosotros alcanzarlos de verdad para el año que viene. Progresarán a un ritmo vertiginoso, ya que cuentan con un equipo de desarrollo increíble que hará aún más difícil que podamos acortar distancias. Pero voy a confiar al 100% en mi equipo para que podamos hacerlo".

Hamilton calculó que la ventaja de ritmo de Verstappen sobre el resto de la parrilla en el sprint era de alrededor de medio segundo, lo que es enorme en términos de F1.

"No estamos en la misma liga que ellos en este momento, así que no estamos en (rango) de tiro", agregó Hamilton. "Me refiero quizás a quedar segundo o tercero, pero si Max está en forma, no hay ninguna posibilidad".

Hamilton vuelve a salir tercero en el gran premio del domingo, y tiene un ojo puesto en la oportunidad de ganar, pero es consciente de que el ritmo de Verstappen en el sprint fue tan fuerte que no se le puede descartar a pesar de alinearse sexto en la parrilla.

"Todo es posible", dijo. "Quiero decir, tiene al menos medio segundo por vuelta sobre todos los coches por delante de él, más o menos. Así que debería ser suficiente para pasar".

"Pero está la degradación y ese tipo de cosas y la estrategia. Supongo que subirá relativamente rápido. Así que tendremos trabajo por delante para intentar frenarlo. Es una pista en la que se puede adelantar, así que es probable que termine muy arriba mañana".

