Horner aclara si Checo Pérez debe ser subcampeón o no para seguir

Sergio Pérez ha tenido una temporada de altibajos en su tercer año como piloto de Red Bull Racing que lo ha visto iniciar en gran forma con dos victorias en los primeros cuatro grandes premios, antes de perder rendimiento especialmente al momento de clasificar durante varios eventos.

El piloto mexicano se recuperó de eso con tres podios en cuatro rondas entre Hungría y Monza, pero recientemente volvió a caer con fines de semana especialmente difíciles en Japón y Qatar.

Esto ha hecho que Pérez se vea ampliamente superado por Max Verstappen, su compañero en Red Bull ya coronado campeón del mundo 2023, pero sus últimas actuaciones también han puesto en duda el segundo lugar en el campeonato que tiene desde principios de año.

"Checo" Pérez suma 228 puntos en el certamen y le lleva 27 unidades a Lewis Hamilton tras la carrera sprint del sábado en Austin, donde el británico le recortó tres puntos al de Guadalajara con su segundo puesto.

Muchos observadores creen que el lugar de Pérez en Red Bull para 2024 estará en peligro si no consigue terminar subcampeón, algo que incluso planteó Helmut Marko durante el año, pero Horner aclaró el sábado en el Circuito de las Américas que algo así nunca fue conversado de esa manera.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, en acción en Austin.

"No, no hay ningún mandato previo", comenzó el director de Red Bull al ser preguntado si Pérez podría perder su asiento en caso de no terminar segundo en la temporada.

"Nunca hemos terminado primero y segundo en un campeonato: terminamos primero y tercero un par de veces con Mark (Webber) y Sebastian (Vettel), terminamos el año pasado con Max y 'Checo', así que con este coche sería fantástico en una temporada como la que tenemos si pudiéramos terminar primero y segundo, pero no hay ningún mandato previo en 'Checo' de que tienes que terminar segundo o no conducirás el coche el año que viene. Eso nunca se ha discutido", explicó

Al ser presionado sobre si estaba 100% seguro entonces de que Pérez estará en Red Bull el año que viene, Horner respondió: "Tiene todo nuestro compromiso y todo nuestro apoyo. Así que queremos desesperadamente que 'Checo' tenga éxito".

Después de sumar solamente un punto en las últimas dos citas de la F1, Pérez sumó tres unidades el sábado con su quinto puesto en la carrera sprint de Estados Unidos, un resultado que Horner calificó de “decente”.

"Hizo una carrera bastante decente. Creo que ha hecho un progreso decente, creo que su ritmo de carrera estará bien. Su reto particular ha sido a una vuelta en la clasificación, entonces cuando clasificas fuera de posición te pone bajo más presión, así que espero que pueda tener una buena carrera mañana (por hoy) y sacar algo de confianza de eso", dijo.

"Lo desafortunado para él es que toda la parrilla se ha apretado un poco, sobre todo en la clasificación, así que los márgenes finos se vuelven muy costosos", finalizó Horner.

