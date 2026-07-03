Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Hamilton lidera la FP1 de la F1 en Silverstone con Colapinto cerca del top 10 y Checo Pérez 19°

Lewis Hamilton, con Ferrari, fue el más rápido en la FP1 del GP de Gran Bretaña, seguido de Kimi Antonelli, de Mercedes. Franco Colapinto finalizó 11° y Checo Pérez fue 19°.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls, Liam Lawson, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Detalles técnicos de Williams

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
George Russell, Mercedes; Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del viernes del Gran Premio de Gran Bretaña de F1 2026
37

La única práctica libre del Gran Premio de Gran Bretaña arrancó con 21 grados de temperatura ambiente y 29 sobre el asfalto de Silverstone, condiciones muy diferentes a las que los pilotos y equipos enfrentaron hace una semana en Austria.

Lewis Hamilton, uno de los cinco pilotos británicos en pista, marcó el primer tiempo de la sesión con una vuelta de 1m34s696 en un comienzo donde los neumáticos duros -el compuesto C1 de Pirelli este fin de semana- eran los elegidos por los 22 pilotos de la parrilla.

Al cumplirse los diez minutos de la sesión, Hamilton volvía a estar adelante con un registro de 1m31s434, pero Red Bull luego se colocó en un 1-2 momentáneo con Isack Hadjar por delante de Max Verstappen por tres décimas al girar en 1m30s969, en una pista que iba mejorando a cada minuto.

Franco Colapinto era 16° en el clasificador con una vuelta de 1m33s612, justo detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, y de Sergio Pérez, que lograba una vuelta de 1m33s969 con su Cadillac.

Franco Colapinto, Alpine, en la práctica del GP de Gran Bretaña.

Franco Colapinto, Alpine, en la práctica del GP de Gran Bretaña.

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Después de ubicarse segundo a tan solo 0s007 de Hadjar, Kimi Antonelli desplazó al francés de lo más alto del clasificador al girar en 1m30s777 antes de terminar un primer stint de 11 vueltas con las gomas duras.

Fuera de los equipos top, Gabriel Bortoleto marcaba el ritmo de la zona media en la novena posición para Audi con una vuelta de 1m31s813, seguido por Liam Lawson, de Racing Bulls, a una milésima de segundo, con los respectivos compañeros de ambos, Nico Hulkenberg y Arvid Lindblad, justo detrás.

Hamilton regresó a la primera posición a los 35 minutos de la práctica gracias a una vuelta de 1m30s521 para aventajar por 0s256 a Antonelli, poco antes de que Oscar Piastri sufriera un veloz trompo y evitara problemas mayores en la sección Becketts de Silverstone.

Checo Pérez montó los neumáticos blandos a 18 minutos del final y marcó un tiempo de 1m32s951 para avanzar de 21° a 14°, en un momento en que solo los Aston Martin habían girado con el compuesto C3 de Pirelli, dejando a Colapinto en la penúltima posición.

A diez minutos de la bandera a cuadros comenzaron a verse los neumáticos blandos como la opción mayoritaria y Russell saltó al primer puesto con un tiempo de 1m29s938, solo para que Antonelli aplastara esa marca por casi medio segundo con 1m29s473.

Colapinto, probando la goma media pensando en la clasificación sprint, avanzó al octavo puesto momentáneamente con 1m31s076, justo detrás de Lawson, quien también optó por los C2 de Pirelli en vez de los blandos.

Para deleite de los aficionados británicos, Hamilton tomó el primer lugar al girar en 1m29s260, dos décimas por delante de Antonelli y seis décimas respecto de Leclerc, que era tercero con el otro Ferrari al relegar a Russell.

Detrás de los dos Ferrari y los dos Mercedes, Piastri terminó quinto, a casi nueve décimas, delante de Verstappen, Norris y Hadjar.

Hulkenberg fue el mejor del resto en la novena posición con 1m30s763, con los neumáticos medios, seguido de Lawson para cerrar el top 10, con Colapinto en la 11° posición.

Checo Pérez finalizó la sesión en la 19° posición, por delante de Alonso, Gasly -que no pudo marcar una vuelta competitiva con los neumáticos medios- y Stroll.

La actividad para el Gran Premio de Gran Bretaña continuará con la clasificación sprint. Ingrese aquí para conocer los horarios en Latinoamérica.

También lee:

Fórmula 1 - GP de Gran Bretaña - 1° Práctica

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 32

1'29.260

   S 237.593
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 29

+0.213

1'29.473

 0.213 S 237.027
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

+0.599

1'29.859

 0.386 S 236.009
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

+0.678

1'29.938

 0.079 S 235.802
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 25

+0.887

1'30.147

 0.209 S 235.255
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 27

+0.980

1'30.240

 0.093 S 235.013
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.028

1'30.288

 0.048 S 234.888
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 28

+1.078

1'30.338

 0.050 S 234.758
9 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.483

1'30.743

 0.405 M 233.710
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 28

+1.590

1'30.850

 0.107 M 233.435
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 28

+1.706

1'30.966

 0.116 M 233.137
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 28

+1.775

1'31.035

 0.069 M 232.960
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 32

+2.079

1'31.339

 0.304 M 232.185
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 27

+2.113

1'31.373

 0.034 S 232.099
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 33

+2.424

1'31.684

 0.311 S 231.311
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 27

+2.424

1'31.684

 0.000 S 231.311
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.437

1'31.697

 0.013 S 231.279
18 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.890

1'32.150

 0.453 M 230.142
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 23

+2.981

1'32.241

 0.091 M 229.915
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 25

+3.697

1'32.957

 0.716 M 228.144
21 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 25

+3.759

1'33.019

 0.062 M 227.992
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+3.870

1'33.130

 0.111 M 227.720
Ver los resultados completos

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo siguiente F1 EN VIVO: la clasificación sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

Comentarios destacados
Más de
Federico Faturos

Colapinto busca revancha en Silverstone tras un difícil GP de Austria con Alpine

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Colapinto busca revancha en Silverstone tras un difícil GP de Austria con Alpine

Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Audi pelearía adelante con la velocidad punta de Mercedes o Red Bull, dice Bortoleto

Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alpine investigará qué pasó en Austria: "No estamos satisfechos"

Últimas noticias

FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

FIA F2
F2 FIA F2
Silverstone
FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20

Las mejores fotos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Las mejores fotos del viernes del GP de Gran Bretaña de F1

Meyer Shank Racing ficha a Marcus Armstrong con una extensión multianual

IndyCar
Indy IndyCar
Mid-Ohio
Meyer Shank Racing ficha a Marcus Armstrong con una extensión multianual

Qué hay detrás de las dudas de Lewis Hamilton sobre participar del desfile de pilotos de Lego en Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Qué hay detrás de las dudas de Lewis Hamilton sobre participar del desfile de pilotos de Lego en Silverstone