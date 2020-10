Hamilton: Debemos cubrirnos de los comisarios

Hamilton recibió dos penalizaciones de cinco segundos cada una durante el Gran Premio de Rusia del domingo por practicar largadas en una zona prohibida antes de la carrera.

Esto significó que Hamilton, quien había logrado la pole position y era el líder de la carrera, apenas pudo terminar tercero después de caer detrás de su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, y Max Verstappen, de Red Bull.

Hamilton calificó la penalización de "ridícula" y "una m****a" inmediatamente después de la carrera, e inicialmente recibió dos puntos de penalización en su superlicencia FIA, que más tarde fueron sustituidos por una multa económica al equipo.

El piloto británico sintió que tanto él como Mercedes tenían que revisar el libro de reglas para evitar más sanciones, habiendo caído en falta por infracciones menores en dos de las tres últimas carreras.

Previamente se había perdido una posible victoria en Monza después de una penalización por detenerse en pits cuando no estaba permitido hacerlo, lo que lo llevó a terminar séptimo.

"Supongo que revisaremos el libro de reglas y escogeremos áreas donde puedan crear reglas, áreas donde nunca antes se hayan dado penalizaciones", dijo Hamilton.

"Intentaremos averiguar todas las que tienen, y trataremos de asegurarnos de cubrirnos con las que conocemos".

"No creo que nadie haya tenido la penalización por eso antes, así que trabajaremos duro".

"Ya hemos pasado por temporadas sin penalizaciones, así que sólo hay que asegurarse de que no les doy ninguna razón, ni siquiera una olfateada, para poder hacer algo".

Hamilton dijo inicialmente después de la carrera en Rusia que sentía que los comisarios estaban "tratando de detenerme", pero escribió en Instagram a principios de esta semana para explicar su reacción.

"Puede que no siempre sea capaz de hacer frente a la adversidad", aceptó Hamilton. "Puede que no siempre reaccione de la manera que ustedes querrían cuando la tensión es alta, pero después de todo, sólo soy un ser humano, y me apasiona lo que hago. Estoy aprendiendo y creciendo cada día".

"Estoy aprendiendo y sigo luchando. Gracias a los que siguen apoyándome y a los que luchan a mi lado. ¡Seguimos en pie!".

La victoria de Bottas en Rusia significó que la ventaja de Hamilton en el campeonato se redujo a 44 puntos a falta de siete rondas en la temporada 2020.

