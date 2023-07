Hamilton: "Mercedes fue mucho más lento de lo esperado en Austria"

Lewis Hamilton ganó una posición en la salida del GP de Austria, para fue retrocediendo a medida que avanzaba la carrera.

El piloto británico, que llegó a la bandera a cuadros en séptima posición por detrás de Fernando Alonso, subrayó su falta de ritmo general.

Hamilton declaró tras la carrera: "Hoy no ha sido un buen día para nosotros.

"No esperábamos ser tan lentos. Nos ha sorprendido nuestro rendimiento este fin de semana".

"Todavía no sabemos por qué, pero esta pista ha puesto de relieve algunas áreas en las que tenemos que mejorar".

"La parte trasera del coche no era lo suficientemente fuerte este fin de semana, así que hicimos cambios en la parte delantera para mantener el equilibrio. Pero me costaba mucho en algunas curvas, especialmente en la curva 10, donde el coche patinaba y no podía hacer nada para evitarlo."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Así que tuve que luchar con los límites de la pista e hicimos un cambio de puesta a punto en el alerón delantero en ambas paradas en boxes y el coche empezó a recuperarse un poco, pero seguía siendo muy difícil".

Hamilton también alabó la actuación de Lando Norris durante toda la carrera.

"McLaren y Lando han hecho un gran trabajo hoy, McLaren ha sido realmente rápido hoy".

"No esperaba que fueran tan rápidos pero nosotros tampoco esperábamos ser tan lentos, no tengo una respuesta para eso".

"La sensación del coche era más o menos la misma que el año pasado. Mientras que en las dos últimas carreras fue completamente diferente. En las carreras anteriores, la sensación del coche era mucho mejor".

"Como he dicho, esta pista nos ha mostrado algunos puntos débiles en los que tenemos que centrarnos.

Mercedes llegará a la próxima carrera con un importante paquete de actualizaciones.

