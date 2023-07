Norris esperaba más sanciones para Hamilton por los límites de pista

El asunto de los límites de pista siguió dominando el evento austriaco, ya que ocho pilotos recibieron penalizaciones por excederlos durante la carrera del domingo, incluido Hamilton, y el tema es el centro de una protesta presentada por Aston Martin.

Aunque Hamilton recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista en la curva 10, Norris consideró que debía recibir más sanciones debido a las continuas transgresiones cuando perseguía al piloto de Mercedes en la primera parte de la carrera.

"Estaba comentando en directo cada curva. Y él (Hamilton) sólo recibió una penalización de cinco segundos. Tal vez debería haber comentado más", dijo Norris a Sky Sports F1. "Hizo como cuatro infracciones en una vuelta".

Hablando con los medios escritos después de la carrera, Norris entró en más detalles, y aunque no culpó totalmente a Hamilton por ello, sintió que el piloto de Mercedes estaba tomando riesgos que podrían haber sido castigados.

"No lo sentí, lo sabía (sobre las transgresiones de los límites de la pista)", dijo Norris. "Si te vas largo te sancionan, pero de alguna manera él no fue sancionado, así que estoy un poco confundido".

"Yo sólo estaba detrás de Lewis y lo siento por él porque en su posición tiene un coche detrás, no puedo describir lo que debe estar sintiendo en ese momento, para él era al revés, mantenerse por delante de un coche más rápido que tiene DRS y empujando así en cada curva".

"Tienes un pequeño chasquido, todo el viento cambia en la curva y puedes acabar fuera de la pista, así que el hecho de que te penalicen por el cambio de naturaleza en medio de una curva es algo desagradable".

Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Es muy difícil, fácil de entender y, por supuesto, nos hace parecer un poco tontos desde fuera, pero también es la vida, son las reglas y tenemos que atenernos a ellas".

Norris cree que ni siquiera las protecciones de grava de las curvas 4 y 6 son suficientes debido a la pequeña franja de hierba que hay entre la pista y la grava, lo que significa que los pilotos pueden correr el riesgo de infringir los límites de la pista.

Aunque el piloto de McLaren admite que no tiene una solución en mente, sí señaló que todos los pilotos son capaces de evitar los límites de la pista si asumieran menos riesgos.

"Como pilotos queremos poner grava ahí (en las curvas 9 y 10) como tenemos en la salida de la curva 4 y en la salida de la curva 6, pero incluso ahí nos penalizan porque hay un espacio de dos centímetros para estar por encima de la línea blanca y aún así no tocar la grava", explicó.

"Nos penalizan aunque hagamos eso. Para mí es una tontería, allí deberíamos poder usar la grava como límite y si te vas a la grava la has cagado, cometes un error, te sancionan".

"No se puede hacer eso en todas partes ya que aquí corre MotoGP y la razón por la que no se puede hacer es por MotoGP en las dos últimas curvas y ahí es donde la mayoría de la gente tiene los límites de la pista".

"No depende de mí que se me ocurra algo, depende de todos los demás mantenerse dentro de los límites de la pista. Estoy seguro de que estaría diciendo otra cosa si hoy me hubieran penalizado".

"He levantado mucho más en las últimas curvas, pero eso lo puede hacer todo el mundo. Es difícil y no es tan fácil como decir que levantes. Especialmente cuando estás empujando y tratando de mantenerte por delante de los coches y competir con ellos".

"Creo que lo estoy haciendo parecer más fácil de lo que es y no quiero hacerlo, pero al mismo tiempo, si no puedes mantenerte en la pista, tienes que ir más despacio".

