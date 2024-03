Hamilton: Mercedes F1 está en un proceso de construcción

El equipo tuvo una carrera difícil en Bahréin, con problemas inesperados de temperatura en la unidad de potencia que afectaron a ambos coches desde los primeros compases.

George Russell llegó a colocarse segundo en la primera parte de la carrera y terminó quinto, mientras que Hamilton ascendió a la séptima plaza desde la novena de la parrilla, tras ganar posiciones a Fernando Alonso y Oscar Piastri.

El siete veces campeón del mundo tuvo problemas con la batería al principio de la carrera, y también sufrió con la temperatura de los frenos y la rotura del asiento.

A pesar de esos problemas, y de describirla como una "carrera muy normal", se mostró positivo tras el banderazo, dado el potencial del coche.

"Me siento bien", dijo Hamilton sobre su carrera. "Pero lo que siento es que en los dos últimos años hemos tenido todos estos problemas. Y nos pasamos varias carreras deshaciendo todos esos problemas, como tratando de averiguar cuáles eran esos problemas, a diferencia de ahora que tenemos una plataforma a la que podemos empezar a añadir cosas, añadiendo ladrillos".

"Así que ahora es un proceso de construcción a partir de aquí, y creo que somos un gran equipo haciendo eso".

Hamilton se enfrentó a un catálogo de problemas durante la carrera, perdiendo terreno frente a sus rivales en las primeras etapas.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, es entrevistado Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Durante un tiempo me quedé sin batería, así que en las rectas perdía velocidad", dijo cuando Motorsport.com le preguntó por sus problemas.

"Perdí mucho terreno con los McLaren. Estuve arreglando eso durante algunas vueltas, y eso me llevó unas 10 vueltas, y perdí muchos segundos por eso".

"Y luego, después de eso, estaba realmente tratando de volver tan pronto como lo arreglamos. Y luego hubo un poco de sobrecalentamiento de los frenos. Y luego, en general, el rendimiento fue más o menos".

En cuanto a los problemas de temperatura de los frenos, dijo: "No sabíamos cómo iba a ser hoy, pero definitivamente fue peor de lo que habíamos planeado".

Uno de los pocos momentos destacados para Hamilton fue utilizar el undercut para adelantar a Piastri, superando al piloto de McLaren cuando salía de boxes.

"Sí, me divertí un poco", dijo. "Y luego estaba recortando al final, me sentía más rápido hacia el final. Pero la diferencia era tan grande, perdí tanto al principio de la carrera que por desgracia me quedé fuera (de la pelea)".

El viernes, Hamilton sugirió que tiene un coche con el que puede luchar, en contraste con los dos años anteriores.

Cuando se le preguntó si había podido ver pruebas de ello, a pesar de los problemas de Bahréin, dijo: "Demasiado pronto para decirlo. La puesta a punto no era la ideal hoy".

"Estamos muy cerca de los McLaren. Pero, si me hubiera clasificado mejor, probablemente habría acabado quinto fácilmente, incluso con los problemas. Así que creo que quitando eso, probablemente no habría estado tan lejos de un Ferrari. Pero seguimos siendo los terceros más rápidos".

