Hamilton no esperó una disculpa de la FIA en su informe

La FIA publicó durante el sábado del Gran Premio de Bahréin su informe sobre el polémico final de la temporada pasada, en el que explicó los hechos que llevaron al reinicio final de la carrera para un duelo entre Lewis Hamilton y Max Verstappen donde el neerlandés se llevó la victoria y el campeonato.

La investigación citó el "error humano" del ex director de carrera Michael Masi, que no aplicó al menos dos artículos del reglamento deportivo en el reinicio de competencia.

Se determinó que Masi actuó de "buena fe" al intentar que la carrera volviera a un estado de bandera verde, y el informe reconoció la presión a la que estaba sometido debido a la acumulación de obligaciones para el director de carrera.

Hamilton quedó desilusionado por la naturaleza de su derrota en la Fórmula 1. Esto le llevó a guardar silencio durante el invierno, antes de volver de cara a la nueva temporada, insistiendo en la necesidad de transparencia por parte de las autoridades.

Tras la publicación del informe, Hamilton reveló que aún no lo había leído correctamente y que no esperaba recibir ningún tipo de disculpa como parte de las conclusiones, sino que se centraría en mejorar el rendimiento de Mercedes en la pista.

"Lo leeré quizás después del fin de semana o algo así", dijo Hamilton en Bahréin.

“No esperaba una disculpa, y no es algo en lo que esté realmente centrado. Sabemos que es así, y probablemente no iba a suceder”.

"El hecho es que al menos hay esa transparencia, admitiendo que fue un error humano, creo que es un paso positivo. Por desgracia no podemos volver atrás y cambiar el pasado”.

"Así que sólo trabajo en centrarme en hacer lo que puedo hacer ahora y tratar de dar forma al futuro, trabajando con este equipo, tratando de llevar este coche a una ventana (correcta de operación). Tenemos un poco de trabajo que hacer".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Mohammed bin Sulayem, Presidente, FIA

En las semanas previas a la publicación del informe, Hamilton pidió que se hiciera público para que los aficionados pudieran conocer a fondo lo ocurrido en Abu Dhabi.

El siete veces campeón del mundo mantuvo conversaciones con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, dos días antes de que se revelaran las conclusiones, y mantuvo una "buena reunión" en la que aceptó hacer una donación benéfica de 50.000 euros en lugar de una multa por no asistir a la gala de fin de temporada de la FIA.

La FIA ya ha implementado una serie de cambios a raíz de la polémica de Abu Dhabi, incluyendo la introducción de dos directores de carrera que se alternan en el papel, así como un mayor apoyo a través de un director de carrera adjunto, un asesor senior y una nueva sala de control de carrera virtual.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, consideró que la FIA había dado "un gran paso adelante respecto a lo que habíamos visto antes" con la publicación del informe.

"Tanto si el informe está completo como si no, o si es débil o duro, creo que publicarlo es un paso adelante positivo en términos de gobernanza, y se puede leer de cualquier manera", dijo Wolff.

"Para nosotros está la frase o las palabras que dicen error humano, y el error humano y el reconocimiento del mismo es muy importante, y ahora cerramos el capítulo".

"Sé que ha salido hoy, pero no he vuelto a pensar en Abu Dhabi ya que nuestro coche ha demostrado no ser competitivo en la pista para este año".