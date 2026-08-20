Hamilton: "Quería una Ferrari innovadora y los demás ahora nos siguen"

Lewis Hamilton regresó de la pausa veraniega con sensaciones muy distintas respecto a hace doce meses. No solo por una clasificación que lo ve en el segundo puesto del mundial, sino sobre todo por la convicción de haber encontrado por fin esa sintonía que (a diferencia de hace un año) le hace sentirse uno solo con Ferrari.

"Hemos hecho muchos cambios en el coche – explicó Hamilton en la víspera del Gran Premio de Países Bajos – desde la ingeniería hasta los procesos, y también el diseño del monoplaza es muy diferente con esta nueva generación. Creo que hoy estamos en una posición mejor".

Hamilton identifica sobre todo en la colaboración construida dentro del equipo uno de los pasos decisivos. Un proceso iniciado el año pasado y que, según el británico, necesitó tiempo antes de producir los resultados esperados. "Nos ha llevado un buen año conseguir estar realmente en sintonía, pero creo que ahora lo estamos: tenemos una gran colaboración. Las cosas que había pedido se han ido realizando con el tiempo y también han llegado los resultados, así que esto demuestra que funciona. Creo que hoy tenemos la fórmula adecuada y ahora debemos insistir en este camino, continuando mejorando".

Es un Hamilton que habla con evidente satisfacción también del camino técnico emprendido por Ferrari. Hace doce meses Hamilton había señalado un objetivo muy preciso: Maranello no debía limitarse a perseguir las soluciones de los rivales, sino volver a ser una referencia técnica. Hoy considera que ese cambio de ritmo ha llegado.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Una de las cosas que había dicho el año pasado era que Ferrari debía ser la que innovara. Todos deberían haber seguido a Ferrari, y este año somos nosotros los innovadores. Los demás han seguido el diseño de nuestras alas, el sistema de escape. Creo que estamos yendo en la dirección correcta y pienso que estamos realmente en un ‘punto dulce’. Simplemente debemos seguir construyendo sobre la base que hemos creado".

Hamilton no oculta que todavía hay áreas en las que intervenir. El nuevo reglamento ha representado un desafío para todos los equipos y, según él, los errores cometidos en la primera mitad de la temporada forman parte de un recorrido inevitable.

"Debemos seguir haciendo progresar el coche. Sin duda aún hay muchas áreas en las que debemos mejorar, pero hemos recorrido mucho camino. Estoy realmente orgulloso de los pasos adelante que dimos antes del inicio de la temporada y luego durante el campeonato. Creo que ha sido un desafío enorme para todos. Cada equipo ha cometido errores, algo natural con un nuevo reglamento, pero debemos seguir persiguiendo".

Más que en el desarrollo, Hamilton identifica en la ejecución de los fines de semana el margen en el que Ferrari deberá concentrarse en la segunda mitad de la temporada. "Veo a todos muy motivados y concentrados dentro del equipo. Hay una gran confianza, y es realmente bonito verlo. Seguimos añadiendo rendimiento y haciendo progresar el coche. No creo que pueda pedir mucho más al equipo. Lo que debemos hacer en la segunda mitad de la temporada es intentar ejecutar mejor los fines de semana".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La satisfacción de Hamilton emerge también cuando amplía la mirada a la situación de Ferrari. Haber vuelto de forma estable a la lucha en la cima representa un punto de partida, no el de llegada. "Es fantástico volver de la pausa y encontrarnos en una situación en la que estamos plenamente en la lucha con los cuatro primeros equipos, yo soy segundo en el mundial y Ferrari está a un solo paso del lugar en el que debería estar. Nuestro objetivo es dar ese paso. No será fácil contra Mercedes ni tampoco contra los otros dos equipos, porque creo que todos han hecho un trabajo excelente".

Sigue siendo, en cambio, exigente la gestión de los monoplazas 2026. Hamilton fue uno de los pilotos que recibieron la nueva generación técnica planteando interrogantes legítimos, y después de media temporada admite que muchos de los mecanismos requeridos al volante aún no se han vuelto instintivos.

"Todavía no es natural. Aún tenemos que trabajar en ello. Este año, con este reglamento, hay mucho más trabajo tanto para el equipo como para los pilotos. Al mismo tiempo estamos intentando profundizar cada vez más en el trabajo con el equipo, mirando ya a los programas para 2027, a los cambios reglamentarios y a los pasos que tendremos que dar. Hay mucho por hacer, pero me estoy divirtiendo. Realmente me estoy divirtiendo mucho estando en este equipo".

Una pausa veraniega diferente a todas las demás

Si Ferrari ha cambiado respecto a hace doce meses, Hamilton sostiene que también afrontó de manera diferente la pausa veraniega. Ninguna desconexión real de la preparación: Lewis eligió utilizar las tres semanas para presentarse en Zandvoort en las mejores condiciones posibles.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ha sido la pausa veraniega más atípica que he tenido jamás en todas las temporadas de mi carrera en Formula 1. Normalmente uno se va, se toma una o dos semanas libres, también hay un poco de fiesta. Esta vez vi la pausa como una oportunidad para dar un salto de calidad adicional. Entrené durante tres semanas".

"Creo que he vuelto de la pausa en las mejores condiciones físicas de siempre en los veinte años, o los que sean, que llevo aquí. Estoy realmente orgulloso del trabajo que hemos hecho. Analicé mucho lo que hicimos en la primera parte del año, las cosas que hicimos bien, las que queremos dejar atrás, y también miré a los compromisos que tendré por delante, eliminando lo que al final no me ayuda a llegar donde quiero estar". Una preparación que Hamilton sintetiza con una distinción significativa: "Volví sintiéndome decididamente regenerado. Pero es una sensación diferente: más que relajado, me siento lleno de energía".

Zandvoort, la última oportunidad

Hay finalmente un objetivo que añade motivación al fin de semana. Hamilton ha ganado en casi todos los circuitos que han acompañado su larga carrera en Formula 1, pero Zandvoort aún falta en la lista. Y con el Gran Premio de Países Bajos destinado a despedirse del calendario, la de este fin de semana podría ser la última oportunidad para colmar esa laguna. "No creo haber ganado nunca aquí. He ganado prácticamente en todos los demás circuitos, pero no recuerdo haberlo conseguido en Zandvoort y quiero cambiar absolutamente esta situación".

"Es un circuito increíble, con un público fantástico. Obviamente es muy especial sobre todo para Max, que aquí recibe un apoyo increíble durante todo el fin de semana. Los aficionados crean realmente el ambiente. Es una pista que en Formula 1 aún no he logrado conquistar de verdad, intentaré hacerlo este fin de semana".