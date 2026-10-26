Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton revela el error de configuración de Ferrari que le costó el podio en Estados Unidos

Lewis Hamilton ha cuestionado las decisiones de configuración de Ferrari tras sufrir un fuerte subviraje en Austin

Alex Harrington

Publicado: 26 oct 2026, 0:03

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton considera que la configuración que utilizó en su Ferrari durante el Gran Premio de los Estados Unidos dejó mucho que desear, al tener el alerón delantero "12 clics abajo" durante gran parte de la carrera. Según el heptacampeón mundial, esto fue lo que causó la brecha de rendimiento entre él y su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Hamilton arrancó quinto en el Circuito de Las Américas y cruzó la meta en la cuarta posición. A pesar de lo que podría considerarse una carrera medianamente exitosa para el piloto, tuvo que luchar contra un severo subviraje en los dos primeros stints mientras los líderes se alejaban.

“Me faltó ritmo en los dos primeros stints, básicamente”, comentó. “Simplemente no podía hacer girar el auto. Y creo que, en última instancia, todo comenzó el viernes. Una configuración equivocada realmente para la FP1 y luego tomamos la dirección incorrecta en la FP2. Regresamos a lo anterior y llegamos a un mejor punto para la FP3.

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"Pero hay una diferencia sutil entre Charles y yo, y en nuestros autos, básicamente en la carrera; se debe principalmente al flap, a cuánta carga pones en el alerón, y creo que simplemente nos hemos quedado cortos. Continuamente nos quedamos cortos por alguna razón.

"Y cuando haces la vuelta de formación hacia la parrilla se siente como si el auto estuviera bien, pero tan pronto como empieza la carrera viene un desbalance masivo y subviraje, y no pude hacer nada al respecto, así que simplemente se escaparon. Perdí esos ocho segundos y esa es realmente la razón por la que no obtuve esa posición al final”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Hamilton señaló que Ferrari añadió carga en el alerón delantero en cada una de sus paradas en pits, pero aun así no lograron encontrar el balance correcto para el final de la carrera.

“Porque a lo largo de las paradas en pits agregué cuatro clics. En la siguiente parada agregué otros cuatro clics e incluso así seguía estando otros cuatro clics por debajo. Y es una locura: estar 12 clics abajo... realmente necesitamos revisar cómo llegamos a ese punto, ¿sabes? Pero creo que habría sido un poco diferente si hubiéramos comenzado con eso, creo que en la FP2 donde hicimos la tanda larga. Ahí es donde Charles obtuvo la experiencia con esa configuración y yo no pude hacer la tanda larga con ella”.

Una vez que el auto comenzó a girar en el stint final, Hamilton igualó el ritmo de los autos de adelante y aseguró que "sin duda" habría estado en el podio de haber tenido ese balance desde el principio.

“Elegí tener dos juegos de neumáticos medios porque no pensaban que el neumático duro fuera a ser bueno. Viéndolo en retrospectiva, dos juegos de duros habrían sido la mejor opción. El neumático duro fue el mejor neumático”.

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Eso lo dejó arrancando con un juego usado de blandos, lo que, según dijo, le costó “dos segundos de tiempo de carrera” en comparación con los neumáticos nuevos de los autos que tenía por delante. Aun así, tuvo una salida fuerte y casi toma la tercera posición. Desafortunadamente para él, no pudo superar a Leclerc.

Un Virtual Safety Car sobre el final de la carrera terminó con cualquier esperanza de una batalla en la última vuelta con Max Verstappen, algo que Hamilton aseguró que “habría sido fantástico”.

El cuarto lugar coloca a Hamilton a un solo punto de George Russell en la lucha por el subcampeonato en el mundial de pilotos.

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