La Fórmula 1 está experimentando una renovación continua, uno de cuyos elementos importantes es hacer que el deporte sea aún más emocionante y apasionante. Una de las herramientas para ello ha sido la llegada de las carreras sprint, que ahora ocupan un espacio adicional en los calendarios con eventos seleccionados, una situación que no tiene del todo feliz a Max Verstappen.

Sin embargo, Verstappen no está feliz de cambiar los fines de semana de carrera clásicos de esta manera, ya que en su opinión dañan el ADN de la Fórmula 1. También ofreció la posibilidad de que si se tomaban medidas drásticas, consideraría dar por terminado su actual contrato con Red Bull dado que ese tipo de F1 no sería de su agrado.

En Australia, el dos veces campeón señaló que no se sentiría a gusto con el nuevo formato de los fines de semana sprint que se plantean introducir a partir del GP de Azerbaiyán. La sesión de calificación de los viernes definiría la parrilla del domingo, mientras una sesión a una vuelta el sábado por la mañana otorgaría las posiciones para la carrera sprint.

"Creo que cuando vamos a hacer todo ese tipo de cosas, el fin de semana se vuelve aún más intenso y ya estamos haciendo tantas carreras".

"Creo que no es la forma correcta de hacerlo. Entiendo, por supuesto, que quieren hacer básicamente todos los días emocionantes, pero entonces creo que tal vez es mejor simplemente reducir el fin de semana, sólo correr el sábado y el domingo y hacer esos dos días emocionantes", dijo Verstappen en Melbourne.

Podio: Ganador de la carrera Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Esta declaración no fue particularmente simpática para muchos y Damon Hill, campeón del mundo en 1996, reaccionó a las palabras de Verstappen en Sky Sports F1.

"Entonces realmente deberías parar ahora", respondió el campeón mundial al comentario de Verstappen, dando a entender que no debería amenazar a la Fórmula 1 con la idea de retirarse.

Pero Hill también señaló que entiende la naturaleza del comentario de Verstappen.

"Creo que Max también tiene este elemento de que no quiere perder el tiempo en cosas innecesarias que en realidad solo se inventan como novedades", continuó el ex campeón mundial. "Creo que es ese tipo de persona, así que puedo imaginar que solo dice eso porque piensa 'Estoy aquí para ganar grandes premios, solo quiero una carrera que importe y no quiero carreras a medias'".

“¿Cuál es el punto de esto en tu currículum? Oh, ganaste un sprint, la gente no preguntará eso o ¿cuántos sprints ganaste?. La clasificación del número de sprints ganados por los pilotos no es inútil, porque claramente puede traer puntos, pero no pondrás eso en tu pared, por así decirlo".