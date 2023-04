Cargar reproductor de audio

Después de tres Grandes Premios de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Alpine ocupa el sexto lugar en el campeonato de constructores, solo dos puntos por encima del octavo clasificado, Alfa Romeo. Esta situación es un tanto circunstancial, ya que los autos rosas no registraron ningún final fuera del top 10 y se vieron perjudicados por tres retiros, incluido el choque de Pierre Gasly con Esteban Ocon durante la tercera largada del Gran Premio de Australia, mientras que ambos podrían terminar en los puntos. : Gasly fue quinto, Ocon décimo.

Sin embargo, aunque Alpine tiene el estatus de 'mejor del resto', el hecho es que el equipo ha descendido en la jerarquía, Aston Martin se impulsó al frente para llevar a los mejores equipos a cuatro. El director del equipo, Otmar Szafnauer, sin embargo, tiene la esperanza de subir el listón a medida que avanza la temporada, ya que su equipo tomó gradualmente la ventaja sobre McLaren el año pasado.

"Creemos que podemos pelear con [Mercedes]", dijo el estadounidense. "También tenemos grandes evoluciones en Bakú y luego algunas más una semana después en Miami. Tuvimos una buena correlación el año pasado; si eso continúa y si seguimos haciendo evoluciones, lucharemos con los establos que nos rodean en el nivel de desarrollo".

“El año pasado nuestro ritmo de desarrollo fue muy bueno, y si podemos seguir así este año, creo que debemos acercarnos. Todo depende de los demás: sé lo que vamos a traer, pero lo que no sé eslo que [Mercedes] va a traer".

Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team

Alpine estaba solo dos décimas por detrás de Mercedes en Yeda en la calificación, pero estaba siete décimas por detrás en Melbourne, incluidas cuatro décimas en el monoplaza más lento del equipo superior, el Ferrari. Pat Fry cree que es necesario encontrar "cuatro o cinco décimas" en la calificación.

"Deberíamos tener un buen paso adelante para Bakú, luego habrá más, y para la sexta carrera también debería haber un buen progreso", dijo el director técnico del equipo. "Hay muchas partes que esperábamos obtener para Miami, pero están haciendo un gran trabajo en la fábrica y hemos podido impulsarlas".

"En promedio, necesitamos encontrar cuatro o cinco décimas en la clasificación, no para alcanzar a Red Bull sino a los demás, y eso está a nuestro alcance, solo tenemos que desarrollarnos más rápido que ellos".

Mercedes solo traerá su nuevo fondo plano a Imola, pero Pat Fry, sin embargo, es cauteloso sobre los resultados que se pueden esperar en Bakú y Miami. "Tenemos algunos buenos pasos por delante, pero no sabes lo que están haciendo los demás. Todo es parte del juego, ¿no? En las próximas carreras definitivamente hay algunas buenas actuaciones a la vista. Es un largo camino para cerrar la brecha. Pero no es una carrera; el desarrollo se trata de la temporada. Y no sabes dónde están los demás".

Con información de Filip Cleeren