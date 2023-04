Por cuarto año consecutivo, el Gran Premio de China de F1 ha sido cancelado mientras China continúa luchando con los bloqueos ocasionados por la pandemia por COVID-19.

Tras la cancelación de la ronda de 2023 en diciembre pasado, la Fórmula 1 decidió no reemplazar la ronda de Shanghái, abriendo una brecha de cuatro semanas entre Australia y Azerbaiyán en un calendario ya repleto de 23 grandes premios.

Un elemento habitual en el calendario de F1 desde su creación en 2004 hasta 2019, la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái ha sido escenario de algunos de los momentos más memorables del campeonato en los últimos años.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Fernando Alonso, Renault, Michael Schumacher, Ferrari and Giancarlo Fisichella, Renault

Antes de que Lewis Hamilton y Mercedes se unieran para dominar todas las estadísticas de la Fórmula 1, nadie se esperaba que se superaran las 91 victorias de Michael Schumacher en el Gran Circo. Su última llegó en China en el año 2006, en una prueba en condiciones mixtas en la que se impuso a los Renault de Fernando Alonso, su rival por el título, y Giancarlo Fisichella.

En ese momento, el teutón y el asturiano estaban empatados a puntos a falta de solo dos grandes premios, pero el alemán fue incapaz de impedir que el español lograra su segundo campeonato antes de retirarse por primera vez de la competición al final de esa campaña.

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Al año siguiente, cuando Michael Schumacher se retiró, el novato Lewis Hamilton tomó el protagonismo en la Fórmula 1 tras mantenerse en lo más alto de la clasificación con su McLaren, peleando contra su compañero Fernando Alonso.

Llegó a China, la penúltima ronda del mundial, con una ventaja de doce puntos [en una época en la que solo se daban diez al ganador de la carrera], y en un caótico día con agua se quedó atascado en la puzolana con unos neumáticos destrozados.

Photo by: Sutton Images

A pesar de que en la actualidad son la fuerza dominante y acumulan todo tipo de récords, la primera victoria de los de Milton Keynes no llegó hasta el Gran Premio de China de 2009.

El sorprendente equipo Brawn GP con su difusor dio varias victorias a Jenson Button, que acabaría llevándose el título, pero en una prueba bajo la lluvia, dio la oportunidad ideal para Red Bull.

Tras hacer la pole position por delante de Fernando Alonso y de Mark Webber, Sebastian Vettel aplastó a todos y logró la primera victoria para el conjunto austriaco con once segundos de ventaja sobre el australiano en un doblete para los de las bebidas energéticas.

Lo más importante es que le sacó la friolera de 44 segundos a Button, lo que sería el precedente para una racha de cuatro campeonatos consecutivos de 2010 a 2013.

Sébastien Buemi, Scuderia Toro Rosso STR5 crashed in the first practice session

Photo by: Sutton Images