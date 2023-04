Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, vive su último año de contrato con Mercedes y aún no se ha anunciado una extensión del acuerdo con la marca alemana con quienes ha competido desde 2013, esto a pesar de que desde la cúpula del equipo han mencionado en ocasiones que se trata de una formalidad.

Hamilton ha declarado hace mucho tiempo su compromiso continuo con Mercedes, que lo respaldó por primera vez cuando tenía 13 años en los karts y también respaldó en su debut en la Fórmula 1 como socio de motores de McLaren.

Pero el jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, ha admitido que sería natural que su piloto compare opciones en el futuro si el equipo no puede ofrecer un coche más competitivo como ha sucedido en 2022 y en 2023.

Hamilton ha descartado esta noción, diciendo que espera seguir el camino del ganador del gran premio y venerado vencedor de la Mille Miglia de 1955, Stirling Moss al permanecer vinculado con Mercedes hasta el "fin de los días".

Cuando se le preguntó sobre su futuro en Mercedes, Hamilton, de 37 años, dijo: “Me siento increíble al respecto.

“Sigo sintiéndome como en casa, es familia. Me veo estando con Mercedes hasta mis últimos días, para ser honesto.

“Si miras las leyendas, Sir Stirling Moss estuvo con Mercedes hasta el final de los días.

“Entonces, ese ha sido el sueño para mí de algún día tener eso… bueno, tengo eso, así que quiero decir continuar con eso y continuar construyendo con la marca”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, watches on with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images