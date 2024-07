Horner: "Me senté con Pérez en mi cocina y le dije: 'vamos, ¿qué está pasando?'"

Sergio Pérez busca cortar su seguidilla de malos resultados este fin de semana en el Gran Premio de Hungría, donde el piloto de Red Bull tuvo un buen arranque al culminar cuarto en la segunda práctica libre.

Pérez había arrancado muy bien el año con cuatro podios en los primeros cinco grandes premios, pero desde la visita de la F1 a Imola entró en un bajón de rendimiento que lo vio cosechar apenas un séptimo puesto como mejor resultado en las últimas seis rondas.

El difícil momento del piloto de Guadalajara llevó a comentarios dentro del paddock sobre la posibilidad de que Red Bull active cláusulas de salida en el contrato para dejarlo de lado y colocar un nuevo compañero de equipo al lado de Max Verstappen.

Al respecto se refirió Horner este viernes en el circuito de Hungaroring en una entrevista con Sky Sports F1, donde el británico optó por enfocarse en apoyar al mexicano en vez de hablar de contratos.

"Todos queremos que 'Checo' desarrolle el potencial que tuvo en las primeras cuatro o cinco carreras. Y sabemos que es capaz de hacerlo. Por eso le dimos una renovación anticipada para el año que viene, para intentar asentarlo. Y creo que ha estado un poco aturdido en las últimas carreras. Pero esperemos que hoy haya sido la señal de que está saliendo de eso. Y el equipo está trabajando muy duro con él para apoyarlo y asegurarse de que encuentra su forma, porque lo necesitamos desesperadamente", dijo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner fue preguntado si ha hablado con Pérez sobre sus dificultades, y el jefe de Red Bull respondió revelando una conversación en su propia casa.

"Sí, claro. Quiero decir, tenemos una relación muy abierta. Y me senté con él en la cocina de mi casa y le dije: 'vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más?' Y me dijo, 'no, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas'. Creo que ignorar lo que está pasando en el otro lado del garaje es un favor, que es el enfoque que está tomando ahora, sólo se centra en su propio rendimiento".

Horner insistió en que el buen viernes de Hungría, donde Red Bull presentó mejoras en ambos monoplazas, puede ser un puntapié para la temporada de Pérez.

"Creo que el coche está funcionando bastante bien y cuando el coche funciona bien, ves que la diferencia disminuye entre los dos. Y espero que (Pérez) haya tomado un poco de confianza. Creo que el coche, si bien ha estado funcionando, ha estado un poco en el filo de la navaja. Y creo que hemos visto Max hace frente a eso un poco mejor que 'Checo'. Pero con suerte, con los pasos que hemos dado aquí, tenemos el coche en una ventana bastante agradable", finalizó