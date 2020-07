Horner da un "no definitivo" al regreso de Vettel a Red Bull

Desde que se publicó la noticia de la salida de Sebastian Vettel de Ferrari a final de esta temporada, el alemán ha estado relacionado con un posible regreso al equipo de Milton Keynes.

Cuando Ferrari confirmó a Vettel que no le renovaría, llamó de inmediato al asesor de Red Bull, Helmut Marko, aunque según su versión le pidió consejo y no un volante en su equipo.

Desde la dirección de la escudería han mantenido que no tienen asientos libres, ya que confían en Alex Albon como compañero de Max Verstappen.

"Obviamente el tema se ha planteado", dijo Horner a Sky F1. "Nuestro compromiso es con nuestros pilotos actuales".

"Creemos que tenemos una gran pareja con Max y en Alex y también que tiene un gran potencial de futuro. Desgraciadamente, no tenemos sitio".

Cuando le preguntaron si era un no definitivo, contestó: "Es un 'no' definitivo, me temo. Creo que Sebastian es consciente de ello, es muy consciente. No es normal que un cuatro veces campeón del mundo esté sin plaza a estas alturas del año".

"Creo que tiene dos alternativas: Racing Point o un año fuera y volver a ver las opciones dentro de un año".

Horner apuntó que Racing Point, que se convertirá en Aston Martin en 2021, podría ser una posibilidad para Vettel a pesar de que Sergio Pérez tiene contrato para formar pareja con Lance Stroll, hijo del propietario del equipo.

"¡No creo que Lance vaya a ser despedido!", dijo Horner. "Nunca se sabe qué hay en los contratos entre los pilotos y los equipos, solo la Junta de Reconocimiento de Contratos tiene acceso".

"Estoy seguro de que quizás tenga opciones, cláusulas, o lo que sea. Pero no es asunto nuestro".

El viernes por la mañana, Helmut Marko respaldó la postura de Horner.

"Le he dicho a Sebastián que no tenemos ninguna posibilidad de darle un asiento en 2021", dijo al canal de televisión austriaco ORF . "Estamos planeando 2021 y Sebastian no tiene ninguna posibilidad".

Las fotos del Gran Premio de Estiria de F1:

Galería Lista Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 1 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 2 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Performance 3 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Un mecánico de Haas en una scooter 4 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Un comisario con bandera roja al paso de Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 5 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 6 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 7 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 8 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 9 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 10 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 11 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 12 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43 13 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 14 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 15 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 16 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 17 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 18 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 19 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 EQ Performance 20 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 21 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 22 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 23 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 24 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point RP20 25 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 26 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20 27 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jack Aitken, Williams FW43 28 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Jack Aitken, Williams FW43 29 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 30 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, con parrillas aerodinámicas 31 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche de Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, con parrillas aerodinámicas 32 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche de Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, con parrillas aerodinámicas 33 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 34 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 35 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 36 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Chispas de la parte trasera del coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16 37 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Chispas de la parte trasera del coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16 38 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 39 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 40 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 41 / 49 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 42 / 49 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alerón delantero del Ferrari SF1000 en el GP de Estiria 43 / 49 Foto de: Giorgio Piola Sergio Perez, Racing Point RP20 44 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 45 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 46 / 49 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 47 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 48 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas VF-20 49 / 49 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

