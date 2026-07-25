Resultados completos del sábado del GP de Hungría de F1 2026
Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Hungaroring.
Lando Norris, McLaren
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|16
|
1'17.207
|S
|204.276
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.012
1'17.219
|0.012
|S
|204.245
|3
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.238
1'17.445
|0.226
|S
|203.649
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.272
1'17.479
|0.034
|S
|203.559
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.477
1'17.684
|0.205
|S
|203.022
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.518
1'17.725
|0.041
|S
|202.915
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.553
1'17.760
|0.035
|S
|202.824
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.649
1'17.856
|0.096
|S
|202.573
|9
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+1.074
1'18.281
|0.425
|S
|201.474
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|18
|
+1.479
1'18.686
|0.405
|S
|200.437
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|10
|
1'17.456
|S
|203.620
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.170
1'17.626
|0.170
|S
|203.174
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.347
1'17.803
|0.177
|S
|202.711
|4
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|8
|
+0.416
1'17.872
|0.069
|S
|202.532
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.472
1'17.928
|0.056
|S
|202.386
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.793
1'18.249
|0.321
|S
|201.556
|7
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.904
1'18.360
|0.111
|S
|201.271
|8
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.937
1'18.393
|0.033
|S
|201.186
|9
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.989
1'18.445
|0.052
|S
|201.052
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.183
1'18.639
|0.194
|S
|200.556
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+1.309
1'18.765
|0.126
|S
|200.236
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.388
1'18.844
|0.079
|S
|200.035
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+1.571
1'19.027
|0.183
|S
|199.572
|14
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|11
|
+1.649
1'19.105
|0.078
|S
|199.375
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|12
|
+2.278
1'19.734
|0.629
|S
|197.802
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|15
|
+2.352
1'19.808
|0.074
|S
|197.619
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|4
|
1'18.277
|S
|201.484
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.379
1'18.656
|0.379
|S
|200.513
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.449
1'18.726
|0.070
|S
|200.335
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.453
1'18.730
|0.004
|M
|200.325
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.477
1'18.754
|0.024
|S
|200.264
|6
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|6
|
+0.519
1'18.796
|0.042
|S
|200.157
|7
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|7
|
+0.579
1'18.856
|0.060
|S
|200.005
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|4
|
+0.614
1'18.891
|0.035
|S
|199.916
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|8
|
+0.707
1'18.984
|0.093
|M
|199.680
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.792
1'19.069
|0.085
|S
|199.466
|11
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.884
1'19.161
|0.092
|S
|199.234
|12
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.956
1'19.233
|0.072
|S
|199.053
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.464
1'19.741
|0.508
|S
|197.785
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.494
1'19.771
|0.030
|S
|197.710
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.733
1'20.010
|0.239
|S
|197.120
|16
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+1.849
1'20.126
|0.116
|S
|196.834
|17
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+1.956
1'20.233
|0.107
|S
|196.572
|18
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.344
1'20.621
|0.388
|S
|195.626
|19
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.381
1'20.658
|0.037
|S
|195.536
|20
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+2.382
1'20.659
|0.001
|S
|195.534
|21
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|10
|
+2.609
1'20.886
|0.227
|S
|194.985
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.045
1'21.322
|0.436
|S
|193.940
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - GP de Hungría - 3° Práctica
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
1'17.939
|S
|202.358
|2
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|22
|
+0.117
1'18.056
|0.117
|S
|202.054
|3
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.129
1'18.068
|0.012
|S
|202.023
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.352
1'18.291
|0.223
|S
|201.448
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.499
1'18.438
|0.147
|S
|201.070
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|18
|
+0.602
1'18.541
|0.103
|S
|200.807
|7
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|14
|
+0.717
1'18.656
|0.115
|S
|200.513
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|17
|
+1.004
1'18.943
|0.287
|S
|199.784
|9
|L. Lawson RB
|30
|RB
|Red Bull
|23
|
+1.149
1'19.088
|0.145
|S
|199.418
|10
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|24
|
+1.221
1'19.160
|0.072
|S
|199.236
|11
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|22
|
+1.399
1'19.338
|0.178
|S
|198.789
|12
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|20
|
+1.784
1'19.723
|0.385
|S
|197.829
|13
|A. Lindblad RB
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+1.956
1'19.895
|0.172
|S
|197.404
|14
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|30
|
+2.116
1'20.055
|0.160
|S
|197.009
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|18
|
+2.356
1'20.295
|0.240
|S
|196.420
|16
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|14
|
+2.373
1'20.312
|0.017
|S
|196.379
|17
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|17
|
+2.454
1'20.393
|0.081
|S
|196.181
|18
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|20
|
+2.994
1'20.933
|0.540
|S
|194.872
|19
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|15
|
+3.360
1'21.299
|0.366
|S
|193.995
|20
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|17
|
+3.467
1'21.406
|0.107
|S
|193.740
|21
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|13
|
+3.574
1'21.513
|0.107
|S
|193.485
|22
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|1
|
|Ver los resultados completos
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
El guiño de Nielsen a Colapinto y Gasly: "Hay que reconocer el trabajo de ambos"
Verstappen está furioso y califica su fin de semana en Hungría como una "mierda"
Hamilton sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Hungría
Sanción a Hamilton cambia la parrilla de salida del GP de Hungría de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados