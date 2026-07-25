F1 GP Hungría 2026: Norris arrebata la pole a Hamilton; Colapinto en 13° y Checo Pérez en 22°

La lucha por la pole position en Hungría fue una batalla que se resolvió con drama y banderas amarillas. Lando Norris arrebató al final el primer puesto a Lewis Hamilton en una sesión donde los Mercedes han sufrido de ritmo, pero especialmente con George Russell quien tuvo, una vez más, problemas mecánicos.

Max Verstappen no ha logrado colocarse en los cinco primeros en un fin de semana donde, todo indica, tendrá que sobrevivir.

Franco Colapinto alcanzó la Q2 y Sergio Pérez tendrá que remontar desde el último.

Q1

La primera ronda de eliminación trajo una gran sorpresa con Fernando Alonso pasando el corte con un Aston Martin que comienza a tomar ritmo colocándose en la posición 16.

Lando Norris lideró la sesión con un registro de 1m18.277s superando por 0.277s a Andrea Kimi Antonelli seguido por Max Verstappen, Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto saltaron de la zona de eliminación su último intento colocándose en los puestos 13 y 14, respectivamente.

Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez quedaron eliminados del puesto 17 al 22.

Q2

Lando Norris volvió a ser el más veloz con un tiempo de 1m17.456s superando por 0.170s a Charles Leclerc y por tres décimas a Hamilton manteniendo lo visto en las prácticas previas.

Andrea Kimi Antonelli logró su pase a la Q3 apenas con la octava posición, justo por delante de George Russell.

Isack Hadjar, quien sufrió un trompo en su primer intento, fue el más veloz de los Red Bull colocándose cuarto mientras Max Vertsappen fue sexto.

Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Fernando Alonso quedaron eliminados en las posiciones 11 a 16.

Colapinto logró un mejor registro de 1m19.027s quedando a menos de dos décimas de alcanzar a su compañero francés.

Q3

La primera ronda de salidas en la Q3 dejó en claro que Ferrari y McLaren estarían en la pelea por la pole position. Lando Norris fue el primero en colocarse en la cima antes de que Lewis Hamilton obtuviera un tiempo de 1m17.219s superando por 0.101s al actual campeón del mundo.

Charles Leclerc se quedó con la tercera posición a 0.226s seguido por un Andrea Kimi Antonelli que seguía luchando por encontrar el ritmo con el Mercedes. Oscar Piastri cerró el top cinco con Max Vertsappen en sexto, por delante de George Russell, ambos a medio segundo de diferencia del siete veces campeón del mundo.

La última ronda de vueltas tuvo drama. Max Verstappen sufrió un trompo que obligó a la salida de bandera amarilla, esto justo cuando Antonelli pasaba a su lado afectando el tiempo del italiano.

Norris no tuvo este problema y atacó con un récord en el segundo sector para colocarse en la pole con 1m17.207s. superando por 0.012s a Hamilton y dejando a Leclerc en tercero.

Antonelli se ubicó cuarto seguido por Piastri y Verstappen.

La sesión terminó bajo bandera amarilla con una detención en pista del Mercedes de Russell por problemas mecánicos.