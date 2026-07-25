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Fórmula 1 GP de Hungría

F1 GP Hungría 2026: Norris arrebata la pole a Hamilton; Colapinto en 13° y Checo Pérez en 22°

Lando Norris arrebató en el final la pole position a Lewis Hamilton. Los Mercedes fuera de las tres primeras posiciones y Franco Colapinto arrancará desde la parte media.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La lucha por la pole position en Hungría fue una batalla que se resolvió con drama y banderas amarillas. Lando Norris arrebató al final el primer puesto a Lewis Hamilton en una sesión donde los Mercedes han sufrido de ritmo, pero especialmente con George Russell quien tuvo, una vez más, problemas mecánicos. 

Max Verstappen no ha logrado colocarse en los cinco primeros en un fin de semana donde, todo indica, tendrá que sobrevivir. 

Franco Colapinto alcanzó la Q2 y Sergio Pérez tendrá que remontar desde el último. 

Q1

La primera ronda de eliminación trajo una gran sorpresa con Fernando Alonso pasando el corte con un Aston Martin que comienza a tomar ritmo colocándose en la posición 16.

Lando Norris lideró la sesión con un registro de 1m18.277s superando por 0.277s a Andrea Kimi Antonelli seguido por Max Verstappen, Lewis Hamilton e Isack Hadjar.

Los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto saltaron de la zona de eliminación su último intento colocándose en los puestos 13 y 14, respectivamente.

Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez quedaron eliminados del puesto 17 al 22.

Q2

Lando Norris volvió a ser el más veloz con un tiempo de 1m17.456s superando por 0.170s a Charles Leclerc y por tres décimas a Hamilton manteniendo lo visto en las prácticas previas.

Andrea Kimi Antonelli logró su pase a la Q3 apenas con la octava posición, justo por delante de George Russell.

Isack Hadjar, quien sufrió un trompo en su primer intento, fue el más veloz de los Red Bull colocándose cuarto mientras Max Vertsappen fue sexto.

Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon y Fernando Alonso quedaron eliminados en las posiciones 11 a 16.

Colapinto logró un mejor registro de 1m19.027s quedando a menos de dos décimas de alcanzar a su compañero francés.

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Q3

La primera ronda de salidas en la Q3 dejó en claro que Ferrari y McLaren estarían en la pelea por la pole position. Lando Norris fue el primero en colocarse en la cima antes de que Lewis Hamilton obtuviera un tiempo de 1m17.219s superando por 0.101s al actual campeón del mundo.

Charles Leclerc se quedó con la tercera posición a 0.226s seguido por un Andrea Kimi Antonelli que seguía luchando por encontrar el ritmo con el Mercedes. Oscar Piastri cerró el top cinco con Max Vertsappen en sexto, por delante de George Russell,  ambos a medio segundo de diferencia del siete veces campeón del mundo.

La última ronda de vueltas tuvo drama. Max Verstappen sufrió un trompo que obligó a la salida de bandera amarilla, esto justo cuando Antonelli pasaba a su lado afectando el tiempo del italiano.

Norris no tuvo este problema y atacó con un récord en el segundo sector para colocarse en la pole con 1m17.207s. superando por 0.012s a Hamilton y dejando a Leclerc en tercero.

Antonelli se ubicó cuarto seguido por Piastri y Verstappen.

La sesión terminó bajo bandera amarilla con una detención en pista del Mercedes de Russell por problemas mecánicos.

Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 16

1'17.207

   S 204.276
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.012

1'17.219

 0.012 S 204.245
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.238

1'17.445

 0.226 S 203.649
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.272

1'17.479

 0.034 S 203.559
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 15

+0.477

1'17.684

 0.205 S 203.022
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 18

+0.518

1'17.725

 0.041 S 202.915
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

+0.553

1'17.760

 0.035 S 202.824
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+0.649

1'17.856

 0.096 S 202.573
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 18

+1.074

1'18.281

 0.425 S 201.474
10 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 18

+1.479

1'18.686

 0.405 S 200.437
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+1.558

1'18.765

 0.079 S 200.236
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.637

1'18.844

 0.079 S 200.035
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.820

1'19.027

 0.183 S 199.572
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 11

+1.898

1'19.105

 0.078 S 199.375
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+2.527

1'19.734

 0.629 S 197.802
16 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 15

+2.601

1'19.808

 0.074 S 197.619
17 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+3.026

1'20.233

 0.425 S 196.572
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+3.414

1'20.621

 0.388 S 195.626
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+3.451

1'20.658

 0.037 S 195.536
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+3.452

1'20.659

 0.001 S 195.534
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 10

+3.679

1'20.886

 0.227 S 194.985
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+4.115

1'21.322

 0.436 S 193.940
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