Bronca de la IndyCar con la F1 después del GP de Miami: "No nos roben"

La Fórmula 1 ha pisado fuerte en los últimos años en Estados Unidos y esta temporada tendrá tres grandes premios en el país tras la adición del Gran Premio de Las Vegas a las ya establecidas citas en Austin y en Miami.

Sin embargo, si bien la IndyCar se ha mostrado públicamente a gusto con el crecimiento de la F1 en el país, desde la serie tienen claro que no van a permitir que se utilice su propiedad intelectual.

El pasado fin de semana en el GP de Miami, durante la ceremonia de presentación de los pilotos, la cual por cierto generó disgusto entre varios de los miembros de la parrilla de la F1, el rapero LL Cool J, quien estuvo a cargo de la presentación, dijo: "¿Qué pasa, Miami? Déjame presentarte a los 20 mejores pilotos del mundo. Este es el mayor espectáculo del automovilismo. Esto es la Fórmula 1".

Para la mayoría de los aficionados de la F1, la frase "el mayor espectáculo del automovilismo" quizás no signifique mucho, pero sí para los directivos de la IndyCar, ya que la serie tiene como marca registrada desde 1985 el lema "el mayor espectáculo en las carreras" ('The Greatest Spectacle in Racing') para referirse a su evento principal, las 500 Millas de Indianápolis.

La frase utilizada en Miami llega después que en marzo pasado se promocionara el GP de Las Vegas en Twitter con un video promocional en que la F1 se calificaba como "el mayor espectáculo automovilístico del planeta" e indicara que la carrera se celebraría en "la capital mundial del deporte y el entretenimiento". Esta última frase también choca con la marca registrada de Indianapolis Motor Speedway, que se proclama como "La capital mundial de las carreras" ('The Racing Capital of the World').

El rapero LL Cool J dijo la frase que generó polémica entre la IndyCar y la Fórmula 1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mark Miles, presidente y CEO de Penske Entertainment, compañía propietaria de IndyCar y de Indianapolis Motor Speedway, se refirió al uso de estas frases por parte de la Formula 1.

"Lo escuché", dijo Miles al periódico IndyStar, "y mi reacción fue: 'Apuesto a que los aficionados a las carreras saben que eso es una tontería'. El mayor espectáculo de las carreras se celebrará aquí mismo (en Indianápolis) en mayo, se mire por donde se mire".

"Y no espero que (las posibles infracciones de marca) continúen. Tuvimos una pequeña conversación con ellos (Liberty Media) cuando surgió en torno a Las Vegas, y fue muy informal y rápida, así que me sorprendió (lo del domingo). Pero no creo que ese sea su modus operandi general", dijo.

Se desconoce si la frase utilizada por LL Cool fue su propia idea o si le fue indicada por alguien de la F1 o de la organización del GP de Miami, un evento que tiene entre sus directivos principales a Tom Garfinkel y a Tyler Epp, ambos con pasado en el equipo Chip Ganassi Racing de IndyCar.

"No estoy seguro de quién es la cadena de personas que escribe algo así que se dice en el micrófono, pero no creo que viniera de tan arriba (como el presidente y CEO de la F1, Stefano Domenicali). No lo consideré una política corporativa, dada nuestra relación", agregó Miles.

Por su parte, Doug Boles, presidente de Indianapolis Motor Speedway, fue un poco más duro en sus conceptos cuando fue preguntado sobre el asunto en una entrevista en el Kevin & Query Podcast.

"Estoy emocionado con que la F1 esté aquí, pero vayan y construyan su propia propiedad intelectual, vayan y construyan su propia existencia de 114 años y no nos roben la nuestra", lanzó Boles a los jefes de la Fórmula 1.

