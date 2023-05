Ricciardo se hace el asiento de AlphaTauri F1 y alimenta rumores

Sin embargo, si bien de Vries se enfrenta a tiempos difíciles en su temporada como debutante, la presencia de Ricciardo en Faenza no significa que el equipo 'B' de Red Bull Racing vaya a cambiar de pilotos sí o sí.

De hecho, la visita de Ricciardo no fue nada fuera de lo común. Como parte de su acuerdo con Red Bull para este año, en el que es piloto reserva en algunas carreras, el australiano también cumple ese papel para AlphaTauri, por lo que un ajuste de asiento es una necesidad.

Ricciardo aún no ha conducido un coche de F1 actual desde que asumió su papel en Red Bull, y su primera salida a pista con el RB19 de Sergio Pérez y Max Verstappen está prevista para el test de neumáticos posterior al Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone.

Pero Red Bull afirma que Ricciardo ha reencontrado en su simulador la forma que le faltaba para volver a su mejor nivel, por lo que sería un claro aspirante en AlphaTauri si la escudería italiana decidiera hacer un cambio.

De Vries ha tenido un bautismo difícil con el equipo italiano, sin haber puntuado todavía y viéndose envuelto en una buena cantidad de incidentes.

Su mejor resultado de la temporada fue un 14º puesto en Bahréin y Arabia Saudita. Luego chocó en Australia y Bakú, y llegó a meta en 18ª posición en Miami después de chocar con la parte trasera de Lando Norris en la primera vuelta.

Por ahora, el equipo mantiene la fe en de Vries, y su director Franz Tost dijo en el Gran Premio de Azerbaiyán que sería un error esperar que un novato no sufriera varios incidentes.

"Como siempre digo, hay un proceso de aprendizaje y un período de accidentes porque, si los pilotos no se estrellan, no conocen el límite", dijo.

"Es un crédito que hay que darles, de lo contrario no funciona. Y no ha habido ningún piloto que no se haya estrellado. Recuerdo que con Sebastian (Vettel) en las primeras carreras, la mayoría de las veces volvía en la primera vuelta sin el morro delantero. Eso forma parte del juego".

Pero aunque de Vries no está bajo presión inmediata, algunas fuentes han sugerido que la cúpula directiva del equipo, y especialmente Helmut Marko, quieren ver algunos signos de progreso para el Gran Premio de España del mes que viene.

Fuentes de alto nivel también han sugerido que si de Vries no da el paso adelante que Red Bull espera, igualmente está lejos de ser un hecho que Ricciardo sería el primero en la línea para reemplazarlo.

Se entiende que Red Bull consideraría en primer lugar a otros jóvenes de su lista junior.

Liam Lawson, que ha impresionado este año en la Super Fórmula tras ganar su primera carrera en la categoría, sería la opción más lógica.

Además, Red Bull podría incluso optar por Ayumu Iwasa, piloto de la Fórmula 2 que, a pesar de su decepcionante fin de semana reciente en Bakú, cuenta con dos victorias en su haber esta temporada y actualmente es tercero en el campeonato.

Con una triple cita en pistas que De Vries conoce, debería haber una mejor oportunidad para juzgar su potencial, por lo que su rendimiento en Imola, Mónaco y Barcelona será crucial para dictar su futuro.

El propio de Vries dijo que esperaba con impaciencia sus oportunidades en el Gran Premio de Emilia Romagna, porque debería haber un buen rendimiento por parte del equipo, además de ser un fin de semana más regular.

"Traeremos una especie de actualización más grande", dijo. "Así que sí, estamos un poco emocionados por ese fin de semana, para ver si podemos dar un paso adelante. Y obviamente es un fin de semana normal, lo que también ayuda".

Información adicional de de Adam Cooper

