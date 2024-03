En 2021, Simon-Chautemps puso fin a una etapa de 14 años en la F1. Pero, a través de su consultoría JSC7, sigue muy involucrado en las carreras. Está prestando sus servicios al equipo francés Sainteloc en su cambio a monoplazas, así como al proveedor alemán de datos de carreras Paceteq. Además, participa en contratación de ingenieros de automovilismo y en charlas públicas sobre liderazgo.

También ha compartido sus conocimientos técnicos con los telespectadores de F1, empezando por la cadena francesa Canal+ en 2022. Y, tras una prueba en Brasil el año pasado con F1 TV, acaba de ser confirmado para más apariciones en 2024, incluido el Gran Premio de Arabia Saudita de la semana pasada.

"Siempre quise crear mi propia empresa de consultoría de automovilismo", dice Simon-Chautemps a Motorsport.com sobre su cambio de carrera.

"Trabajé casi 15 años en pista en la F1, y luego Kimi decidió retirarse alrededor de septiembre de 2021. No quiero decir que eso fuera un detonante, pero fue una parte importante, y luego, además de eso, había estado viviendo en Suiza con Sauber durante cinco años con el COVID-19 de por medio".

Julien Simon-Chautemps con las presentadoras de F1 TV Laura Winter y Ariana Bravo. Foto de: Julien Simon-Chautemps

"Tenía familia en el Reino Unido, así que iba y venía de Suiza. Y entonces el equipo también quiso hacer algunos cambios, así que sucedió y empezó un nuevo capítulo".

En su papel en TV, JSC -como se lo conoce en el paddock- tiene que destilar los procesos por los que pasan los equipos durante un fin de semana de gran premio en un lenguaje claro y conciso para los espectadores, lo que hace que la tarea no sea tan distinta a la de un ingeniero de carreras.

"Hay muchos paralelismos entre la comunicación con el piloto y el equipo y la expresión de lo que se quiere decir en televisión", dice.

"En la televisión, el reto es explicar cuestiones muy técnicas de forma que los espectadores casuales las entiendan".

"F1 TV tiene una enorme base de datos de imágenes y videos, y el equipo es fantástico, así que estoy disfrutando mucho de mi tiempo con ellos. La curva de aprendizaje es pronunciada, pero el apoyo que he recibido de Canal+ y F1 TV no ha tenido precio y estoy muy agradecido por la oportunidad".

Julien Simon-Chautemps Foto de: Alpine

Ingeniería, comunicación, resistencia

Simon -Chautemps trabajó como ingeniero de carrera en Renault y Alfa Romeo para pilotos de la talla de Romain Grosjean y Además de Raikkonen,-Chautemps trabajó como ingeniero de carrera en Renault y Alfa Romeo para pilotos de la talla de Marcus Ericsson Jolyon Palmer . Ha identificado tres pilares principales que debe dominar un buen ingeniero de carreras de F1.

"No es necesario ser un experto en un campo concreto, pero es obvio que hay que tener conocimientos técnicos", explica. "Necesitas un gran conocimiento en muchas áreas porque tienes que hablar con los responsables de motores, aerodinámica, neumáticos, mecánica, batería, etcétera".

"La cualidad más importante es saber comunicar. Para mí, un gran ingeniero es un gran comunicador, porque a menudo hay mucho estrés y hay que tomar las decisiones correctas y, a menudo, algunas decisiones cruciales en muy poco tiempo".

"No siempre es fácil, pero a menudo una mala decisión es mejor que ninguna. Se puede ver a mucha gente completamente paralizada por el estrés y sin ser capaz de operar".

"Hay algunos momentos tensos en la radio cuando el piloto es bastante ruidoso. Si alguien te grita por radio, tienes que seguir trabajando y dirigir a los mecánicos, a los ingenieros y decirles lo que tienen que hacer".

"Y el otro punto es la resistencia. No hay que dejarse abatir por los errores o los malos resultados. Hay que sacudirse el polvo y centrarse en la próxima carrera. Tienes que ser bastante testarudo porque siempre estás buscando mejoras para mejorar el coche".

Kimi Raikkonen con su ingeniero de carrera de Alfa Romeo Julien Simon-Chautemps Foto de: Alfa Romeo

San Valentín con Marcus Ericsson

Tener mucha capacidad para comunicar es el tema principal aquí, ya que todos los pilotos funcionan de forma diferente y los ingenieros de carrera tienen que descubrir rápidamente lo que los hace funcionar.

"Kimi no era alguien a quien dar consejos de conducción", dice Simon-Chautemps . "Pero es alguien que te dice: 'Escucha, el coche está haciendo eso, no voy a cambiar mi conducción pero si mejoras el coche ahí, iré más rápido'. Y cuando lo hacías, iba más rápido inmediatamente, lo que era muy gratificante".

"Por otro lado, tienes a un tipo como Romain que era un piloto extremadamente rápido, especialmente en clasificación, pero era mucho más fogoso".

"Algunos pilotos necesitan más información por radio, otros menos, pero es parte de tu trabajo ser capaz de leerlos, lo que necesitan y quieren, para poder sacar lo mejor de ellos. A veces coincide y a veces no".

Los ingenieros de carrera también suelen convertirse en confidentes cercanos y, cuando su piloto atraviesa una mala racha, ese vínculo se vuelve aún más crucial, como ocurrió cuando Ericsson pasó un difícil momento en Alfa Romeo con Charles Leclerc como compañero.

"Recuerdo que invité a Marcus a mi casa porque estaba un poco mal, estaba solo", recuerda Simon-Chautemps . "Se me había olvidado que era San Valentín, ¡pero por suerte mi mujer le vio el lado divertido! Así que pasamos San Valentín todos juntos en mi departamento...".

Julien Simon-Chautemps sobre el ingeniero Marcus Ericsson: "Hay que ser su amigo y escucharle cuando tiene un problema". Foto de: Alfa Romeo

"Tienes que crear este vínculo y convencerlos: 'Escucha, sabemos que tenemos este problema, pero estamos aquí para hacer este trabajo y tú puedes hacerlo'. Tienes que comunicarte, tienes que ser su amigo y escucharlos cuando tienen un problema."

"Kimi podría haber sido un muy buen ingeniero de carrera"

Trabajar con el volátil Raikkonen durante tres años fue sin duda el período más exigente pero, aunque el taciturno finlandés tenía la imagen de ser difícil trabajar con él, esa reputación no podía estar más lejos de la realidad, afirma Simon-Chautemps .

"Se hacía pasar por el 'hombre de hielo' y por un tipo con el que es difícil hablar, pero recuerdo que Kimi me llamó un domingo para hablarme de cómo podíamos mejorar el desarrollo de los amortiguadores", recuerda.

"Si eso no es compromiso, no sé lo que es. En el aspecto técnico, tiene unos conocimientos increíbles y sabe lo que hay que cambiar para sacar el máximo partido al coche. Podría haber sido un buen ingeniero de carreras y disfrutaba intentando mejorar el coche".

"Kimi podría haber sido un buen ingeniero de carreras y disfrutó mucho intentando mejorar el coche". Foto de: Alfa Romeo

"Estaba allí porque le encantaban las carreras. Todo lo demás para él era una molestia; el marketing, la comunicación, hablar con los patrocinadores y los medios de comunicación, estoy seguro de que no era lo que más le gustaba hacer en el mundo".

"Kimi tenía muchísimo talento y probablemente podría haber ganado muchos más campeonatos del mundo pero, como Max Verstappen , no es alguien que mire las estadísticas y diga 'podría haber, tendría, debería haber'. Estaba aquí para correr y lo disfrutó".

Los efusivos elogios de Simon-Chautemps hacia el finlandés no significan que no haya habido momentos tensos entre ambos. Uno de ellos se produjo en el GP de la Toscana 2020, en Mugello, cuando Raikkonen se frustró durante una bandera roja, y de nuevo cuando recibió una penalización de cinco segundos por cruzar la línea de entrada a boxes.

"En Mugello tuvimos tres banderas rojas seguidas, y creo que fue la primera vez que tuvimos una bandera roja en carrera en mucho tiempo, estábamos un poco oxidados en eso", recuerda.

"Los coches se estaban alineando en el pitlane y luego tienes que volver a ellos con todo tu equipo de boxes y Kimi gritó: '¡Dónde están las mantas, tienen que traer las mantas!'. Después de eso pusimos en marcha un procedimiento por el que éramos literalmente los primeros en tener las mantas listas tras una bandera roja...".

Julien Simon-Chautemps Foto de: Alfa Romeo

"Y entonces le dije que tenía una penalización de cinco segundos y gritó: '¡¿Por qué?! Recuerdo que volví a casa y vi un mensaje de Kimi que decía: 'Lo siento, quizás fui un poco duro contigo, así que te pido disculpas por ello'.

"Hubo muchas comunicaciones divertidas como esa. Lo único que puedo decir es que siempre me lo pasé bien trabajando con Kimi y eso es algo que recordaré toda mi vida".

Pero no solo la famosa victoria del campeón del mundo en el GP de Abu Dhabi de 2012, en la que Simon-Chautemps trabajó como su ingeniero de rendimiento, fue un momento satisfactorio.

Como bien sabe cualquiera que trabaje en la F1, es raro que más de uno o dos equipos aspiren al primer escalón del podio. Eso hace que sea clave establecer tus expectativas en consecuencia y encontrar motivación en lograr lo que es posible en cualquier fin de semana de carrera en lugar de frustrarte por no tener el coche más rápido".

"El podio en Spa con Romain en 2015 mientras el equipo se enfrentaba a enormes dificultades financieras, o los primeros puntos que conseguimos con Jolyon y Marcus, también fueron momentos de mucho orgullo", concluye.

Julien Simon-Chautemps Foto de: Lotus F1 Team

"No siempre puedes ganar, así que tienes que establecer tu propio nivel de expectativas y encontrar la felicidad en la consecución de tus propios objetivos".

"Si no puedes ganar, tienes que intentar subir al podio. Si no puedes subir al podio, tienes que sumar puntos. Si no puedes sumar puntos, tienes que intentar ponerte por delante de tus principales competidores".

"Siempre tienes que esforzarte al máximo, nunca ponerte demasiado mal y debes ser un jugador de equipo que anime a los que te rodean a alcanzar todo su potencial en beneficio del equipo".

"Así es como se mantiene la motivación en la F1. Y eso es también lo que me encanta de la F1; esas son las lecciones de las que todos podemos aprender, y que también intento inculcar a mis hijos".