Hulkenberg fue uno de los coches que se quedó fuera durante un temprano período de coche de seguridad en el Gran Premio de Arabia Saudita, una estrategia que resultó contraproducente para Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, de Mercedes, ya que el necesario segundo coche de seguridad nunca se materializó.

Hulkenberg también tuvo que hacer una parada en boxes con bandera verde, lo que normalmente le habría dejado fuera de la lucha por los puntos. Pero detrás de él, su compañero de Haas, Magnussen, adelantó al RB de Yuki Tsunoda y luego creó una barrera entre Hulkenberg y el grupo perseguidor.

Magnussen bajó entonces su ritmo para permitir al alemán abrir un hueco lo suficientemente grande como para entrar en boxes sin perder la décima posición.

El plan funcionó a la perfección, y Hulkenberg salió de boxes con dos segundos de ventaja sobre el danés y sus frustrados perseguidores.

El punto fue descrito como "oro en polvo" por el director del equipo, Ayao Komatsu, ya que Haas y sus rivales inmediatos se están quedando rezagados respecto a los cinco primeros equipos de 2024.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hulkenberg dijo que estaba agradecido de que Magnussen fuera un jugador de equipo y se comprometió a devolver el favor en la próxima oportunidad.

"Un punto, obviamente estoy contento por ello", dijo Hulkenberg. "Gran esfuerzo de equipo, gran juego de equipo por parte de Kevin".

"Me han dicho que me ha ayudado mucho retrasando al pelotón detrás de él, lo que obviamente me ha permitido sumar el punto".

"Un muy buen trabajo de su parte en ese lado. Y gracias, le devolveré el favor más adelante en la temporada".

Hulkenberg dijo que no era consciente en ese momento de que Magnussen lo estaba ayudando, y se sorprendió de la brecha que fue capaz de abrir a los coches de detrás.

"No, no, no lo sabía. Me dijeron que se había abierto un hueco, pero no sabía por qué. Simplemente pensé: '¡Soy tan bueno que me alejo del pelotón!"

"La mayor parte del tiempo iba solo, conduciendo, empujando. No había que ahorrar neumáticos, era a fondo, así que fue bastante físico. Pero lo disfruté".

En su camino hacia la décima posición, Hulkenberg se cruzó brevemente con el impresionante debutante de Ferrari, Oliver Bearman, que finalmente adelantó al piloto de Haas en su camino hacia la séptima plaza.

"Creo que lo hizo bien. Ya desde la FP3 estuvo muy activo, atacando", dijo Hulkenberg sobre el piloto de 18 años.

"Intenté mantenerlo a raya durante algunas vueltas y una vez me adelantó demasiado pronto y yo le devolví el adelantamiento, así que intenté que usara un poco el neumático".

"Pero no ha sido suficiente, tienen demasiada ventaja con el coche".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!