Un ingeniero de F1 explica: Así es trabajar con la pintura FloViz

Los aficionados a la Fórmula 1 pueden estar familiarizados con la imagen que genera la pintura alrededor del coche, pero muchos recién llegados pueden sorprenderse al ver a los equipos enluciendo sus coches con un líquido, normalmente amarillo fluorescente. El líquido se llama FloViz y es utilizado por los equipos para hacer visibles los flujos aerodinámicos en sus respectivos vehículos, pero eso es todo lo que la mayoría de los aficionados saben sobre ella.

Philipp Brändle, que trabajará como ingeniero en el coche de Lewis Hamilton en Mercedes hasta finales de 2019, ofreció una visión para entender el funcionamiento de este elemento. Esta pintura sólo se aplica justo antes de que el coche salga a la pista durante las pruebas o los entrenamientos, y hay una razón para ello.

Cuando el coche golpea la pista, la corriente arrastra las partículas del líquido a lo largo de la superficie pintada. "Y en algún momento, que es relativamente temprano, pero no siempre se sabe con exactitud, este fluido se seca y luego se queda o se pega a la superficie en este estado", explicó Brändle a la televisora austriaca ServusTV.

De vuelta a los boxes, los aerodinamistas toman fotos desde todos los ángulos posibles y con diferentes iluminaciones y las guardan en el servidor, para poder analizarlas posteriormente.

"Hay que fijarse realmente en las condiciones detalladas del flujo. ¿Qué tipo de estructuras de vórtice tenemos? ¿Tenemos acaso destacamentos en un ala?", expresó Brändle. "Y luego lo comparas con mediciones comparables del túnel de viento o con CFD".

Pero toda ventaja también trae una desventaja y en este caso es que la competencia también puede tomar fotos de los coches en movimiento y posiblemente sacar conclusiones de ellas. Pero es un sacrificio que hay que hacer, dice Brändle. "Si no lo haces, tú mismo no tienes datos. Como espía, sólo ves el resultado. Pero cuál era exactamente la configuración es algo que los demás no pueden saber”.

En cambio, los propios equipos saben exactamente qué componente han medido y de qué forma. Además, a menudo dejan que el otro coche conduzca con una configuración diferente y luego comparan los resultados.

Según Brändle, el FloViz es un problema sobre todo en los entrenamientos del viernes, el sábado intentan evitarlo, aunque todavía hay una sesión de entrenamientos allí. Sólo en caso de emergencia, por ejemplo si las fotos no salieron bien o la prueba no resultó positiva, vuelven a utilizar la pintura el sábado.

"Hay que evitar absolutamente hacerlo en la tercera práctica libre. Es entonces cuando prefieres dejar la evaluación para la siguiente pista. La razón es simple: es realmente un lío increíble”.