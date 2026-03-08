Isack Hadjar pidió a Red Bull que "lo haga mejor" después de que su salida fulminante en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 no se tradujera en un resultado.

Partiendo desde el tercer lugar de la parrilla tras superar por muy poco a los Ferrari y los McLaren en la clasificación de Melbourne, el excelente tiempo de reacción de Hadjar le permitió desafiar al poleman George Russell por el liderato en cuestión de segundos.

Sin embargo, ese desafío duró poco, ya que el piloto de Red Bull no pudo desplegar energía de la misma manera que la mayoría de sus rivales; fue superado por Charles Leclerc y luego cayó fuera de los tres primeros cuando Lewis Hamilton lo adelantó más adelante en la primera vuelta.

"La salida fue increíble. Quiero decir, empecé la carrera sin batería para el lanzamiento", comentó Hadjar. "Tuve un muy buen arranque, iba a tomar el liderato fácilmente. Al menos ese es un punto positivo del día: tuvimos una salida muy buena".

"Y justo cuando pensé: 'oh, voy a tomar el liderato', se acabó la potencia. Así que estuvo genial. Te puedes imaginar que durante un par de vueltas estoy dedicando tiempo simplemente a recuperar. El motor sonaba terrible, así que sabía que no iba a terminar la carrera. Es una pena; habríamos estado en la pelea con, creo, Lewis".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Consultado sobre si la falta de despliegue de energía en la salida fue un problema técnico o un descuido, Hadjar aclaró: "No, no es un problema técnico. Simplemente tenemos que hacerlo mejor para evitar que esto ocurra. No conseguimos simularlo en los seis días de pruebas, ni tampoco en los entrenamientos libres. Honestamente, son escenarios nuevos. Un escenario de carrera es diferente. Al menos es una buena experiencia".

El RB22 de Hadjar se rompió en la vuelta 11 después de que Kimi Antonelli lo superara y mientras contenía al debutante de Racing Bulls Arvid Lindblad. "Es difícil luchar contra alguien que va 30 km/h más rápido que tú en la recta", comentó el francés. "Ese fue mi único momento destacado del día".

Al menos, el tercer puesto de Hadjar en la clasificación fue una primera muestra de su potencial, después de que los sucesivos compañeros de equipo de Max Verstappen hayan tenido dificultades para igualarlo durante los últimos siete años.

"Honestamente, me sentí muy bien ahí afuera", dijo el piloto en el inicio de su segunda temporada. "Cero errores durante todo el fin de semana. Me siento muy cómodo, y es una pena. Ojalá pudiera seguir en pista peleando por el tercer puesto. Sería divertido", dijo cuando la carrera aún estaba en marcha.

"Por supuesto, [superar a mis predecesores] da buena confianza, pero nunca lo dudé. Estoy aquí para sumar esos puntos, estar en el podio, y hoy salió completamente mal. Es temprano todavía".