Fórmula 1 GP de Australia

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Anthony Davidson y Jenson Button elogiaron los increíbles reflejos de Franco Colapinto después de que el piloto de Alpine evitara por poco un fuerte choque con Liam Lawson en el GP de Australia.

Lydia Mee Stuart Codling
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

El ex piloto de Fórmula 1 Anthony Davidson y el campeón de 2009 Jenson Button reaccionaron al "escalofriante" momento en el que Colapinto casi impacta con Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia.

Colapinto, que había largado desde el puesto 16 de la grilla, rápidamente se acercó a Lawson al inicio de la carrera cuando el neozelandés tuvo problemas para arrancar. Lawson apenas se había movido desde su cajón de salida en la octava posición, lo que obligó al piloto de Alpine a desviarse rápidamente hacia la derecha del neozelandés mientras evitaba chocar contra el muro. Más tarde, Lawson confirmó que "perdió toda la potencia" en la largada.

Al hablar con los medios después de la carrera, entre ellos Motorsport.com, Colapinto dijo: "En la largada casi tuvimos un choque enorme con Liam porque se quedó parado en la grilla y tuve mucha suerte de poder pasar en esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte".

Davidson analizó la cámara onboard de Colapinto como parte del análisis posterior a la carrera en Sky Sports F1.

"Wow. Es como si tuviera reflejos de gato", dijo. "Si ahora lo reproduzco en cámara lenta, miren lo que hace con el volante. Cómo demonios evitó la rueda trasera y el muro es algo que no puedo explicar. Es increíble. Podría ver eso mil veces. Nunca voy a superar eso.

"Cómo no hubo un choque ahí. Quiero decir, todos esperábamos algunas malas largadas, pero wow, estaba completamente cegado por lo que pasó ahí con el pobre Liam Lawson".

 

Luego agregó, mientras observaba la situación desde el punto de vista de Lawson: "Oh, vaya, en realidad sí se estaba moviendo. Ojos por todos lados. Está mirando los espejos a la izquierda y a la derecha, pero… Martin Brundle lo dijo al inicio de la carrera: ese es el momento más temido para un piloto, saber que tu auto puede no arrancar y que podrías quedarte completamente parado, convirtiéndote en un obstáculo para los otros autos que vienen a toda velocidad por detrás".

El coanfitrión de Davidson, Button, añadió: "Sí, lo increíble es que no lo ve hasta que está prácticamente encima del auto. ¿Cómo logra frenar tanto? Desde el punto de vista de un piloto, no sé cómo acaba de pasar eso.

"Eso fue realmente aterrador, esperemos que sea la última vez que veamos algo así".

