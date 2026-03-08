Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Australia

La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

Franco Colapinto fue castigado por los comisarios deportivos por un incidente ocurrido segundos antes del inicio de la carrera en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La jornada de carrera de Franco Colapinto se puso cuesta arriba al recibir una sanción de stop & go en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El piloto argentino se encontraba rodando en la 15° posición cuando cumplió con la sanción en la primera parte de la carrera, y regresó en el 20° y último lugar, habiendo perdido una gran cantidad de tiempo.

Los comisarios deportivos de la FIA explicaron que la razón de la sanción fue que un mecánico del equipo Alpine tocó el monoplaza de Colapinto cuando ya estaba prohibido hacerlo antes de la vuelta de formación.

“Los comisarios revisaron las pruebas de video, los datos de cronometraje y las imágenes onboard, y determinaron que personal del equipo estaba tocando el Coche 43 en la grilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y que el auto no inició la carrera desde el pit lane, en infracción del Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA. Para una infracción de este tipo se prescribe una penalización obligatoria de Stop-and-Go”, informaron los comisarios en su comunicado oficial.

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

En efecto, el Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA indica lo siguiente: "Si algún miembro del personal del equipo está tocando un auto de F1 o si el equipamiento del equipo está conectado a un auto de F1 en la grilla después de que se haya mostrado la señal de quince (15) segundos, el piloto del auto de F1 en cuestión debe iniciar el TTCS desde el pit lane. Se impondrá una penalización de Stop-and-Go a cualquier piloto que no inicie el TTCS desde el pit lane".

Colapinto, que finalizó la carrera en la 14° posición, a dos vueltas de los ganadores, dijo desconocer el detalle de lo sucedido en su encuentro con los medios en Australia.

“Por lo que entiendo, tocamos el auto después de la marca de los 30 segundos. Todavía no hablé con él. Solo necesito entenderlo y hablar con él más tarde”.

Más de la Fórmula 1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Norris sigue criticando las "artificiales" reglas de los F1 2026 y sentencia: "es un caos"
Artículo siguiente Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

Comentarios destacados

Más de
Federico Faturos

Alpine admite un error que causó la sanción a Colapinto: "No volverá a ocurrir"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alpine admite un error que causó la sanción a Colapinto: "No volverá a ocurrir"

Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"

VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell
Más de
Franco Colapinto

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Albon "sorprendido" de superar a Colapinto en la clasificación de Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Albon "sorprendido" de superar a Colapinto en la clasificación de Australia

Alpine reconoce que "claramente" no es el inicio que esperaba para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alpine reconoce que "claramente" no es el inicio que esperaba para la F1 2026
Más de
Alpine

Gasly explica el "decepcionante" inicio de Alpine F1 en Australia y qué hay que hacer

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Gasly explica el "decepcionante" inicio de Alpine F1 en Australia y qué hay que hacer

Franco Colapinto: "Esperábamos luchar por la Q3 en Australia"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Franco Colapinto: "Esperábamos luchar por la Q3 en Australia"

Pierre Gasly nombrado embajador global de Givenchy Gentleman en el inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Pierre Gasly nombrado embajador global de Givenchy Gentleman en el inicio de la F1 2026

Últimas noticias

"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
"La luna de miel ha terminado": Checo Pérez exige evolución a Cadillac tras Australia

Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes pronostica una dura batalla con Ferrari en el 2026 tras Australia

Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Colapinto es elogiado por sus "reflejos de gato" tras evitar el choque con Lawson en Australia

Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton: El SF-26 es competitivo, podemos recuperar ante Mercedes