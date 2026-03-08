La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

La jornada de carrera de Franco Colapinto se puso cuesta arriba al recibir una sanción de stop & go en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

El piloto argentino se encontraba rodando en la 15° posición cuando cumplió con la sanción en la primera parte de la carrera, y regresó en el 20° y último lugar, habiendo perdido una gran cantidad de tiempo.

Los comisarios deportivos de la FIA explicaron que la razón de la sanción fue que un mecánico del equipo Alpine tocó el monoplaza de Colapinto cuando ya estaba prohibido hacerlo antes de la vuelta de formación.

“Los comisarios revisaron las pruebas de video, los datos de cronometraje y las imágenes onboard, y determinaron que personal del equipo estaba tocando el Coche 43 en la grilla después de que se hubiera mostrado la señal de quince segundos y que el auto no inició la carrera desde el pit lane, en infracción del Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA. Para una infracción de este tipo se prescribe una penalización obligatoria de Stop-and-Go”, informaron los comisarios en su comunicado oficial.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images

En efecto, el Artículo B5.5.5 a) i) del Reglamento de F1 de la FIA indica lo siguiente: "Si algún miembro del personal del equipo está tocando un auto de F1 o si el equipamiento del equipo está conectado a un auto de F1 en la grilla después de que se haya mostrado la señal de quince (15) segundos, el piloto del auto de F1 en cuestión debe iniciar el TTCS desde el pit lane. Se impondrá una penalización de Stop-and-Go a cualquier piloto que no inicie el TTCS desde el pit lane".

Colapinto, que finalizó la carrera en la 14° posición, a dos vueltas de los ganadores, dijo desconocer el detalle de lo sucedido en su encuentro con los medios en Australia.

“Por lo que entiendo, tocamos el auto después de la marca de los 30 segundos. Todavía no hablé con él. Solo necesito entenderlo y hablar con él más tarde”.