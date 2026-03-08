Colapinto: "Tuve muchísima suerte con Lawson en la largada"
Franco Colapinto repasó la maniobra en la que casi choca con Liam Lawson en la largada del Gran Premio de Australia de F1.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un inicio de temporada difícil con el equipo Alpine en Melbourne, donde terminó 14° a dos vueltas de los líderes.
Sin embargo, la jornada pudo haber sido mucho peor de no haber sido por los reflejos de Colapinto para esquivar a Liam Lawson en los primeros metros de la carrera.
El piloto de Racing Bulls, que arrancó desde el octavo lugar en la parrilla, tuvo una salida lenta desde su cajón y Colapinto, quien partió 16° en el orden, se lo encontró a gran velocidad.
Afortunadamente, el piloto de Alpine reaccionó a tiempo al moverse hacia su derecha para pasar entre el auto de Lawson y el muro de pits, donde incluso tuvo un leve contacto.
"En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam, ya que se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad", dijo Colapinto ante los medios al terminar la carrera, entre los que estuvo Motorsport.com.
"Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo. Toqué un poco el muro con mi rueda trasera derecha, pero en general fue solo eso".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
A partir de allí, Colapinto tuvo una larga tarde en el domingo australiano, ya que su carrera se complicó al ser sancionado con un stop & go después de que uno de sus mecánicos empujara su monoplaza cuando ya no estaba permitido hacerlo antes de la vuelta de formación.
"Fue una carrera larga. Tuvimos problemas de ritmo este fin de semana. Esperábamos mucho más después de Bahréin. Luego recibimos un stop & go, perdimos otros treinta y tantos segundos. Fue simplemente una tarde difícil".
"Pero creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Ojalá en China podamos volver más fuertes y aprender de esta semana", comentó.
El fin de semana de Australia fue desafiante para Alpine en general, aunque Pierre Gasly logró rescatar un punto al terminar décimo. Colapinto valoró ese resultado, a la vez que indicó que el equipo necesita mejorar su ritmo en clasificación.
"Eso fue positivo, por supuesto. Creo que en este momento somos más competitivos en carrera que en clasificación".
"Necesitamos entender por qué y mejorar en ambas cosas. Creo que ahora mismo definitivamente hay más potencial en carrera, en los stints largos, que en la clasificación", concluyó.
