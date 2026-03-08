Había mucha expectativa puesta en el inicio de la carrera para el Gran Premio de Australia que abrió la temporada 2026 de Fórmula 1 por la posibilidad de que los pilotos tengan mucha diferencia de velocidad entre sí o problemas para mover desde sus cajones debido a las nuevas unidades de potencia y la gestión que requieren para las salidas.

Si bien no hubo que lamentar ningún incidente, esto se debió en gran medida a una enorme maniobra evasiva de Franco Colapinto.

El piloto argentino arrancó desde el 16° lugar de la parrilla y en los primeros metros se encontró con un Liam Lawson que movió muy lento desde el octavo lugar y estuvo a punto de impactar a gran velocidad con el piloto de Racing Bulls.

Colapinto evitó la situación moviéndose hacia su derecha y pasó con lo justo entre el coche del piloto neozelandés y el muro de pits.

La maniobra luego fue vista por los integrantes del podio en la sala de enfriamiento tras la victoria de George Russell, seguido de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Al verla, el ganador de Mercedes se llevó las manos a la cabeza y permaneció unos segundos incrédulo al notar el accionar de Colapinto y lo que podría haber sucedido.