Fórmula 1 GP de Australia

VIDEO: La impresionante salvada de Colapinto y la reacción de Russell

Franco Colapinto evitó lo que hubiera sido un fuerte accidente en la salida del Gran Premio de Australia.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Franco Colapinto, en la salida de Australia 2026

Había mucha expectativa puesta en el inicio de la carrera para el Gran Premio de Australia que abrió la temporada 2026 de Fórmula 1 por la posibilidad de que los pilotos tengan mucha diferencia de velocidad entre sí o problemas para mover desde sus cajones debido a las nuevas unidades de potencia y la gestión que requieren para las salidas.

Si bien no hubo que lamentar ningún incidente, esto se debió en gran medida a una enorme maniobra evasiva de Franco Colapinto.

El piloto argentino arrancó desde el 16° lugar de la parrilla y en los primeros metros se encontró con un Liam Lawson que movió muy lento desde el octavo lugar y estuvo a punto de impactar a gran velocidad con el piloto de Racing Bulls.

Colapinto evitó la situación moviéndose hacia su derecha y pasó con lo justo entre el coche del piloto neozelandés y el muro de pits.

 
 

La maniobra luego fue vista por los integrantes del podio en la sala de enfriamiento tras la victoria de George Russell, seguido de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Al verla, el ganador de Mercedes se llevó las manos a la cabeza y permaneció unos segundos incrédulo al notar el accionar de Colapinto y lo que podría haber sucedido.

 
